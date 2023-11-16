Депутат законодательного собрания Пермского края, бывший первый замначальника краевого ГУМВД Владимир Чулошников написал мемуары. Презентация книги под названием «Будем жить!» состоялась 16 ноября, написано на сайте Пермского госархива социально-политической истории. По словам самого депутата, в создании автобиографического проекта ему помогал бывший депутат гордумы Перми Павел Фадеев, ранее возглавлявший УМВД в краевой столице.
«В своей книге Владимир Чулошников подробно рассказывает о событиях своего жизненного пути: знакомит читателя со своим служебным путем в милиции, делится своими воспоминаниями о трудностях и достижениях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в правоохранительных органах. Особое внимание уделено тому, как Владимир Вениаминович стал депутатом законодательного собрания Пермского края. Участие в коллективной работе, как ее называет сам автор, принял и полковник полиции, депутат Пермской городской думы VI созыва Павел Фадеев», — рассказал URA.RU, знакомый с деталями презентации книги.
В беседе с URA.RU Фадеев подтвердил, что принимал непосредственное участие в создании книги. «Да, я действительно приложил руку к литературной части книги. Но обо мне там речь не идет, это воспоминания Владимира Вениаминовича, я лишь помогал ему в создании проекта, как собственно и наши с ним бывшие сослуживцы, ветераны органов внутренних дел. Они любезно поделились воспоминаниями о службе», — сказал Фадеев.
Чулошников признался, что проект получился у него не совсем автобиографическим, скорее, это «бытоописание и история в лицах». На создание книги у депутата ушло около года. Чулошников поступил на службу в органы внутренних дел в 1980-х годах. В сентябре 2005 году он занял должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. С 2012 года бывший силовик четырежды становился депутатом краевого парламента.
Владимир Чулошников на презентации книги собственного сочинения «Будем жить!» в ПермГАСПИ
Депутат законодательного собрания Пермского края, бывший первый замначальника краевого ГУМВД Владимир Чулошников написал мемуары. Презентация книги под названием «Будем жить!» состоялась 16 ноября, написано на сайте Пермского госархива социально-политической истории. По словам самого депутата, в создании автобиографического проекта ему помогал бывший депутат гордумы Перми Павел Фадеев, ранее возглавлявший УМВД в краевой столице. «В своей книге Владимир Чулошников подробно рассказывает о событиях своего жизненного пути: знакомит читателя со своим служебным путем в милиции, делится своими воспоминаниями о трудностях и достижениях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в правоохранительных органах. Особое внимание уделено тому, как Владимир Вениаминович стал депутатом законодательного собрания Пермского края. Участие в коллективной работе, как ее называет сам автор, принял и полковник полиции, депутат Пермской городской думы VI созыва Павел Фадеев», — рассказал URA.RU, знакомый с деталями презентации книги. В беседе с URA.RU Фадеев подтвердил, что принимал непосредственное участие в создании книги. «Да, я действительно приложил руку к литературной части книги. Но обо мне там речь не идет, это воспоминания Владимира Вениаминовича, я лишь помогал ему в создании проекта, как собственно и наши с ним бывшие сослуживцы, ветераны органов внутренних дел. Они любезно поделились воспоминаниями о службе», — сказал Фадеев. Чулошников признался, что проект получился у него не совсем автобиографическим, скорее, это «бытоописание и история в лицах». На создание книги у депутата ушло около года. Чулошников поступил на службу в органы внутренних дел в 1980-х годах. В сентябре 2005 году он занял должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. С 2012 года бывший силовик четырежды становился депутатом краевого парламента.