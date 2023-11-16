Пермский генерал-майор милиции в отставке, ставший депутатом, написал мемуары. Фото

Пермский генерал-майор милиции в отставке Чулошников написал книгу «Будем жить!»

17 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владимир Чуловшников представил автобиографическую книгу «Будем жить!» 16 ноября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края, бывший первый замначальника краевого ГУМВД Владимир Чулошников написал мемуары. Презентация книги под названием «Будем жить!» состоялась 16 ноября, написано на сайте Пермского госархива социально-политической истории. По словам самого депутата, в создании автобиографического проекта ему помогал бывший депутат гордумы Перми Павел Фадеев, ранее возглавлявший УМВД в краевой столице. «В своей книге Владимир Чулошников подробно рассказывает о событиях своего жизненного пути: знакомит читателя со своим служебным путем в милиции, делится своими воспоминаниями о трудностях и достижениях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в правоохранительных органах. Особое внимание уделено тому, как Владимир Вениаминович стал депутатом законодательного собрания Пермского края. Участие в коллективной работе, как ее называет сам автор, принял и полковник полиции, депутат Пермской городской думы VI созыва Павел Фадеев», — рассказал URA.RU, знакомый с деталями презентации книги. В беседе с URA.RU Фадеев подтвердил, что принимал непосредственное участие в создании книги. «Да, я действительно приложил руку к литературной части книги. Но обо мне там речь не идет, это воспоминания Владимира Вениаминовича, я лишь помогал ему в создании проекта, как собственно и наши с ним бывшие сослуживцы, ветераны органов внутренних дел. Они любезно поделились воспоминаниями о службе», — сказал Фадеев. Чулошников признался, что проект получился у него не совсем автобиографическим, скорее, это «бытоописание и история в лицах». На создание книги у депутата ушло около года. Чулошников поступил на службу в органы внутренних дел в 1980-х годах. В сентябре 2005 году он занял должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. С 2012 года бывший силовик четырежды становился депутатом краевого парламента. Владимир Чулошников на презентации книги собственного сочинения «Будем жить!» в ПермГАСПИ Фото: сайт ПермГАСПИ, permgaspi.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат законодательного собрания Пермского края, бывший первый замначальника краевого ГУМВД Владимир Чулошников написал мемуары. Презентация книги под названием «Будем жить!» состоялась 16 ноября, написано на сайте Пермского госархива социально-политической истории. По словам самого депутата, в создании автобиографического проекта ему помогал бывший депутат гордумы Перми Павел Фадеев, ранее возглавлявший УМВД в краевой столице. «В своей книге Владимир Чулошников подробно рассказывает о событиях своего жизненного пути: знакомит читателя со своим служебным путем в милиции, делится своими воспоминаниями о трудностях и достижениях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в правоохранительных органах. Особое внимание уделено тому, как Владимир Вениаминович стал депутатом законодательного собрания Пермского края. Участие в коллективной работе, как ее называет сам автор, принял и полковник полиции, депутат Пермской городской думы VI созыва Павел Фадеев», — рассказал URA.RU, знакомый с деталями презентации книги. В беседе с URA.RU Фадеев подтвердил, что принимал непосредственное участие в создании книги. «Да, я действительно приложил руку к литературной части книги. Но обо мне там речь не идет, это воспоминания Владимира Вениаминовича, я лишь помогал ему в создании проекта, как собственно и наши с ним бывшие сослуживцы, ветераны органов внутренних дел. Они любезно поделились воспоминаниями о службе», — сказал Фадеев. Чулошников признался, что проект получился у него не совсем автобиографическим, скорее, это «бытоописание и история в лицах». На создание книги у депутата ушло около года. Чулошников поступил на службу в органы внутренних дел в 1980-х годах. В сентябре 2005 году он занял должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. С 2012 года бывший силовик четырежды становился депутатом краевого парламента.