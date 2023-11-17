Чемпионат мира по хоккею с мячом в следующем году не состоится

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Хоккейный турнир "Русская классика" в Курганской области. Курган, клюшка, хоккей
Чемпионат по хоккею отменен как для мужчин, так и для женщин Фото:

В следующем году чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится. Отменены чемпионаты как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с мячом на официальном сайте.

«Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин», — говорится в сообщении федерации. Оно опубликовано на официальном сайте организации.

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В следующем году чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится. Отменены чемпионаты как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с мячом на официальном сайте. «Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин», — говорится в сообщении федерации. Оно опубликовано на официальном сайте организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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