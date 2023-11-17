Чемпионат мира по хоккею с мячом в следующем году не состоится

Чемпионат по хоккею отменен как для мужчин, так и для женщин
В следующем году чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится. Отменены чемпионаты как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с мячом на официальном сайте.
«Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин», — говорится в сообщении федерации.
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