Развлечения Спорт Чемпионат мира по хоккею с мячом в следующем году не состоится 17 ноября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 + Чемпионат по хоккею отменен как для мужчин, так и для женщин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В следующем году чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится. Отменены чемпионаты как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с мячом на официальном сайте. «Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин», — говорится в сообщении федерации. Оно опубликовано на официальном сайте организации. В следующем году чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится. Отменены чемпионаты как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с мячом на официальном сайте. «Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин», — говорится в сообщении федерации. Оно опубликовано на официальном сайте организации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям