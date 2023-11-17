Челябинск вошел в тройку лидеров по росту цен на аренду квартир

В Челябинске на 42% выросли цены на аренду квартир

В Челябинске в среднем стоимость аренды выросла до 18 тысяч 900 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск вошел в топ-з среди городов РФ по росту цен на сдаваемое жилье. В городе с начала 2023 года стоимость сдаваемых в долгосрочную аренду однокомнатных квартир выросла на 42%, ставка поднялась до 18 тысяч 900 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В среднем по городам РФ ставки аренды на отдельное жилье размером до 32 квадратных метров с января 2023 года выросли на 16%, до 17 592 рублей в месяц. В Челябинске стоимость аренды небольших квартир увеличилась на 41,9%. Средняя стоимость ежемесячного платежа составляет 18 тысяч 900 рублей», — сообщили аналитики сайта «Мир квартир».

Аналитики отметили, в целом по России арендные ставки значительно выросли, а предложений на рынке аренды квартир, наоборот стало меньше. Главная причина высокого спроса и цен на аренду заключается в падающей доступности покупки жилья на первичном и вторичном рынках из-за дисбаланса на ипотечном рынке. Люди предпочитают снимать жилье, а не покупать, и ищут все более экономичные варианты съема.

Лидерами по росту цен на арендное жилье стали Чебоксары (+45%), Новосибирск (+42,6%) и Челябинск (+41,2%). Снизились арендные ставки на жилье в Якутске (-6,1%), Ставрополе (-3,9%) и Чите (-2,7%).