Медведев пошутил о подготовке третьего Майдана на Украине

17 ноября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сыронизировал по поводу слов Владимира Зеленского о планах РФ устроить «Майдан-3» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о подготовке Россией «Майдана-3» в Киеве «раскрыл все карты» и «пролил свет» на планы Москвы по дестабилизации ситуации на Украине. Подобным шуточным заявлением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Зеленский спутал все карты и засветил план. Придется скорректировать оперативную заготовку», — с иронией написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что само название «Майдан-3» подразумевает признание Киевом того факта, что первые два Майдана были ничем иным, как государственными переворотами. Владимир Зеленский заявил о своем страхе перед возможным новым «майданом», целью которого является его смещение с поста президента. Президент Украины обвинил Россию в попытках дестабилизировать Киев и упомянул о предполагаемой операции «Майдан-3», которую, как утверждает Зеленский, якобы готовит РФ. Однако он не привел своим словам никаких доказательств.

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о подготовке Россией «Майдана-3» в Киеве «раскрыл все карты» и «пролил свет» на планы Москвы по дестабилизации ситуации на Украине. Подобным шуточным заявлением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Зеленский спутал все карты и засветил план. Придется скорректировать оперативную заготовку», — с иронией написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что само название «Майдан-3» подразумевает признание Киевом того факта, что первые два Майдана были ничем иным, как государственными переворотами. Владимир Зеленский заявил о своем страхе перед возможным новым «майданом», целью которого является его смещение с поста президента. Президент Украины обвинил Россию в попытках дестабилизировать Киев и упомянул о предполагаемой операции «Майдан-3», которую, как утверждает Зеленский, якобы готовит РФ. Однако он не привел своим словам никаких доказательств.