Медведев пошутил о подготовке третьего Майдана на Украине

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сыронизировал по поводу слов Владимира Зеленского о планах РФ устроить «Майдан-3» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о подготовке Россией «Майдана-3» в Киеве «раскрыл все карты» и «пролил свет» на планы Москвы по дестабилизации ситуации на Украине. Подобным шуточным заявлением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Зеленский спутал все карты и засветил план. Придется скорректировать оперативную заготовку», — с иронией написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что само название «Майдан-3» подразумевает признание Киевом того факта, что первые два Майдана были ничем иным, как государственными переворотами.

Владимир Зеленский заявил о своем страхе перед возможным новым «майданом», целью которого является его смещение с поста президента. Президент Украины обвинил Россию в попытках дестабилизировать Киев и упомянул о предполагаемой операции «Майдан-3», которую, как утверждает Зеленский, якобы готовит РФ. Однако он не привел своим словам никаких доказательств.

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Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о подготовке Россией «Майдана-3» в Киеве «раскрыл все карты» и «пролил свет» на планы Москвы по дестабилизации ситуации на Украине. Подобным шуточным заявлением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Зеленский спутал все карты и засветил план. Придется скорректировать оперативную заготовку», — с иронией написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что само название «Майдан-3» подразумевает признание Киевом того факта, что первые два Майдана были ничем иным, как государственными переворотами. Владимир Зеленский заявил о своем страхе перед возможным новым «майданом», целью которого является его смещение с поста президента. Президент Украины обвинил Россию в попытках дестабилизировать Киев и упомянул о предполагаемой операции «Майдан-3», которую, как утверждает Зеленский, якобы готовит РФ. Однако он не привел своим словам никаких доказательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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