Зеленский заявил о возможном майдане на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского появился страх, что в стране готовят новый «майдан», чтобы сместить его с поста главы государства. Об этом он сообщил по итогам встречи с представителями иностранной прессы. Зеленский обвинил Россию в попытках дестабилизации Украины.
Украинский глава сообщил о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит РФ, чтобы осуществить переворот на Украине. «Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — заявил Зеленский. Его слова приводит
Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине уже произошел государственный переворот, так как парламент страны фактически разгромлен. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что Запад планирует провести на Украине новый госпереворот.
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