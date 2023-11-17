Пугачеву заметили на Кипре. Видео

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева посетила монастырь на Кипре Фото:

Певицу Аллу Пугачеву сняли на видео на Кипре. Видеозапись ее прогулки опубликовал корреспондент РИА Новости.

«Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию и записала три песни, корреспондент РИА Новости заметил в монастыре на Кипре», — передает издание в своем telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором певица прогуливается.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица переехала в Лимассол с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Фотографию с их прогулки ранее публиковало издание News.ru.

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Певицу Аллу Пугачеву сняли на видео на Кипре. Видеозапись ее прогулки опубликовал корреспондент РИА Новости. «Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию и записала три песни, корреспондент РИА Новости заметил в монастыре на Кипре», — передает издание в своем telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором певица прогуливается. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица переехала в Лимассол с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Фотографию с их прогулки ранее публиковало издание News.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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