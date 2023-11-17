Развлечения Знаменитости Пугачеву заметили на Кипре. Видео 17 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 + Алла Пугачева посетила монастырь на Кипре Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певицу Аллу Пугачеву сняли на видео на Кипре. Видеозапись ее прогулки опубликовал корреспондент РИА Новости. «Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию и записала три песни, корреспондент РИА Новости заметил в монастыре на Кипре», — передает издание в своем telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором певица прогуливается. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица переехала в Лимассол с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Фотографию с их прогулки ранее публиковало издание News.ru . Певицу Аллу Пугачеву сняли на видео на Кипре. Видеозапись ее прогулки опубликовал корреспондент РИА Новости. «Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию и записала три песни, корреспондент РИА Новости заметил в монастыре на Кипре», — передает издание в своем telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором певица прогуливается. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица переехала в Лимассол с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Фотографию с их прогулки ранее публиковало издание News.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям