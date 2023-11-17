Алла Пугачева посетила монастырь на Кипре
Певицу Аллу Пугачеву сняли на видео на Кипре. Видеозапись ее прогулки опубликовал корреспондент РИА Новости.
«Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию и записала три песни, корреспондент РИА Новости заметил в монастыре на Кипре», — передает издание в своем telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором певица прогуливается.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица переехала в Лимассол с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Фотографию с их прогулки ранее публиковало издание
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