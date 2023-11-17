В МЧС рассказали о количестве россиян, пересекших КПП «Рафах» 17 ноября

МЧС России: через КПП «Рафах» 17 ноября прошло порядка 200 россиян

17 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Из сектора Газа вышло порядка 200 россиян, завили в МЧС России Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Около 200 российских граждан и их семей пересекли пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Об этом рассказали в МЧС России. «Пункт пропуска „Рафах“ 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что далее они будут направлены в столицу Египта Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Российские спасатели, психологи и врачи предоставят им необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из которых 288 уже вернулись в Россию, заключили в ведомстве.

Около 200 российских граждан и их семей пересекли пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Об этом рассказали в МЧС России. «Пункт пропуска „Рафах“ 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что далее они будут направлены в столицу Египта Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Российские спасатели, психологи и врачи предоставят им необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из которых 288 уже вернулись в Россию, заключили в ведомстве.