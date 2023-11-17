В МЧС рассказали о количестве россиян, пересекших КПП «Рафах» 17 ноября

Из сектора Газа вышло порядка 200 россиян, завили в МЧС России
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Около 200 российских граждан и их семей пересекли пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Об этом рассказали в МЧС России.
«Пункт пропуска „Рафах“ 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей», —
Российские спасатели, психологи и врачи предоставят им необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из которых 288 уже вернулись в Россию, заключили в ведомстве.
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