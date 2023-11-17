В МЧС рассказали о количестве россиян, пересекших КПП «Рафах» 17 ноября

МЧС России: через КПП «Рафах» 17 ноября прошло порядка 200 россиян
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Из сектора Газа вышло порядка 200 россиян, завили в МЧС России Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Около 200 российских граждан и их семей пересекли пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Об этом рассказали в МЧС России.

«Пункт пропуска „Рафах“ 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что далее они будут направлены в столицу Египта Каир, где работает оперативный штаб МЧС России.

Российские спасатели, психологи и врачи предоставят им необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из которых 288 уже вернулись в Россию, заключили в ведомстве.

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Около 200 российских граждан и их семей пересекли пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Об этом рассказали в МЧС России. «Пункт пропуска „Рафах“ 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что далее они будут направлены в столицу Египта Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Российские спасатели, психологи и врачи предоставят им необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из которых 288 уже вернулись в Россию, заключили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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