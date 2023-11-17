Forbes: директор Большого театра уволился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Уральского театрального форума. Челябинск, портрет, урин владимир
Владимир Урин подал заявление на увольнение, сообщает Forbes Фото:

Директор Большого театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьера-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена. Об этом Forbes рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — передает слова источника Forbes. Он добавил, что письмо направлено Михаилу Мишустину. Данная просьба была удовлетворена, заключил источник.

Обновлено в 16:28 по Мск: Большой театр не комментирует сообщения об уходе Урина. Заявление передает РИА Новости.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Большого театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьера-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена. Об этом Forbes рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — передает слова источника Forbes. Он добавил, что письмо направлено Михаилу Мишустину. Данная просьба была удовлетворена, заключил источник. Обновлено в 16:28 по Мск: Большой театр не комментирует сообщения об уходе Урина. Заявление передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...