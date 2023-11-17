Общество Forbes: директор Большого театра уволился 17 ноября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 + Владимир Урин подал заявление на увольнение, сообщает Forbes Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор Большого театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьера-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена. Об этом Forbes рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — передает слова источника Forbes. Он добавил, что письмо направлено Михаилу Мишустину. Данная просьба была удовлетворена, заключил источник. Обновлено в 16:28 по Мск: Большой театр не комментирует сообщения об уходе Урина. Заявление передает РИА Новости. Директор Большого театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьера-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена. Об этом Forbes рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — передает слова источника Forbes. Он добавил, что письмо направлено Михаилу Мишустину. Данная просьба была удовлетворена, заключил источник. Обновлено в 16:28 по Мск: Большой театр не комментирует сообщения об уходе Урина. Заявление передает РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям