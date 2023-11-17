Forbes: директор Большого театра уволился

Владимир Урин подал заявление на увольнение, сообщает Forbes
Директор Большого театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьера-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена. Об этом Forbes рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — передает слова источника Forbes. Он добавил, что письмо направлено Михаилу Мишустину. Данная просьба была удовлетворена, заключил источник.
Обновлено в 16:28 по Мск: Большой театр не комментирует сообщения об уходе Урина. Заявление передает РИА Новости.
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