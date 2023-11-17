Полицейские вручили мигрантам повестки в военкомат на рынках Челябинска

Полиция провела рейды по рынкам Челябинской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Полицейские Челябинской области во время очередного рейда по рынкам региона вручили 13 повесток в военкоматы иностранным гражданам, которые приобрели российское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Стражи порядка проверили более 40 иностранных граждан, пресекли пять нарушений миграционного законодательства, в том числе четыре связанных с незаконным осуществлением трудовой деятельности. Военным комиссаром вручено 13 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что работа проводилась сотрудниками управления по вопросам миграции областного главка полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии во взаимодействии с оперативниками Управления ФСБ и военным комиссариатом. Всего к этому моменту выдворено из страны около 1300 мигрантов.