Полицейские вручили мигрантам повестки в военкомат на рынках Челябинска

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, полиция
Полиция провела рейды по рынкам Челябинской области Фото:

Полицейские Челябинской области во время очередного рейда по рынкам региона вручили 13 повесток в военкоматы иностранным гражданам, которые приобрели российское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Стражи порядка проверили более 40 иностранных граждан, пресекли пять нарушений миграционного законодательства, в том числе четыре связанных с незаконным осуществлением трудовой деятельности. Военным комиссаром вручено 13 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что работа проводилась сотрудниками управления по вопросам миграции областного главка полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии во взаимодействии с оперативниками Управления ФСБ и военным комиссариатом. Всего к этому моменту выдворено из страны около 1300 мигрантов.

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Полицейские Челябинской области во время очередного рейда по рынкам региона вручили 13 повесток в военкоматы иностранным гражданам, которые приобрели российское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Стражи порядка проверили более 40 иностранных граждан, пресекли пять нарушений миграционного законодательства, в том числе четыре связанных с незаконным осуществлением трудовой деятельности. Военным комиссаром вручено 13 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — отметили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что работа проводилась сотрудниками управления по вопросам миграции областного главка полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии во взаимодействии с оперативниками Управления ФСБ и военным комиссариатом. Всего к этому моменту выдворено из страны около 1300 мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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