Глава ЯНАО Артюхов и руководитель Росмолодежи Разуваева провели совещание

Дмитрий Артюхов и Ксения Разуваева открыли семинар-совещание по молодежной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Федерального агентства по молодежной политике Ксения Разуваева в Салехарде открыли трехдневный семинар-совещание региональных руководителей данной сферы. Глава региона поделился достижениями Ямала и анонсировал рост зарплат специалистам в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора.

«Губернатор Ямала в качестве главы Госсовета РФ по молодежной политике и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева сегодня открыли деловую программу семинара-совещания. Итоговое мероприятие Росмолодежи проходит в Салехарде. Оно собрало руководителей исполнительных органов власти со всей страны», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО на официальном сайте.

Артюхов рассказал о развитии туризма в регионе, поделился планами открытия в 2026 году горнолыжного комплекса Рай-Из. Сообщил, что в ЯНАО уже открыто 111 молодежных пространств, на их базе работают первичные отделения «Движения Первых», открываются молодежные арт-резиденции, регулярно проводятся мероприятия с участием школьников из Волновахи.

Особое внимание губернатор уделил росту зарплат работников молодежной сферы. По инициативе губернатора оплата труда в молодежной сфере достигнет показателей сферы образования. В 2022 году уровень зарплаты доведен до 70% от целевого показателя, до конца текущего года поднимется до 100%. Сейчас средняя зарплата специалистов отрасли составляет 133 тысячи рублей.

Ксения Разуваева, Дмитрий Артюхов и Наиль Хайруллин на семинаре-совещании в Салехарде Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vystupil-na-vserossiyskom-seminare-soveshchanii-ministrov-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki-/