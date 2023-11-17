В WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать «Всемирные игры дружбы»

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Рабочая поездка губернатора Свердловской области в Ирбит, спортсмены, самбисты
У России нет прав для организации «Всемирных игр дружбы», заявил Оливье Ниггли Фото:

В связи с несоответствием Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международным стандартам, Россия лишена права организовывать «Игры дружбы». Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

«Россия не имеет права организовывать „Игры дружбы“ из-за несоответствия Российского антидопингового агентства», — передает слова Ниггли РИА Новости. Данное заявление вызвано недавней реакцией Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал национальные спортивные комитеты не отправлять своих спортсменов в Россию для участия в данных играх.

Оргкомитет «Игр дружбы 2024» выразил удивление жесткой позицией Международного олимпийского комитета (МОК) относительно мероприятий. Они отметили, что игры не создавались как противовес олимпийскому движению, а являются дополнением к существующему календарю соревнований. Несмотря на призывы МОК отказываться от участия, Россия продолжит поддерживать контакты с комитетом. Президент РФ Владимир Путин предложил провести Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге.

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В связи с несоответствием Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международным стандартам, Россия лишена права организовывать «Игры дружбы». Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. «Россия не имеет права организовывать „Игры дружбы“ из-за несоответствия Российского антидопингового агентства», — передает слова Ниггли РИА Новости. Данное заявление вызвано недавней реакцией Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал национальные спортивные комитеты не отправлять своих спортсменов в Россию для участия в данных играх. Оргкомитет «Игр дружбы 2024» выразил удивление жесткой позицией Международного олимпийского комитета (МОК) относительно мероприятий. Они отметили, что игры не создавались как противовес олимпийскому движению, а являются дополнением к существующему календарю соревнований. Несмотря на призывы МОК отказываться от участия, Россия продолжит поддерживать контакты с комитетом. Президент РФ Владимир Путин предложил провести Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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