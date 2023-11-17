Путин предложил не делить человечество на первый и второй сорт

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Форум объединенных культур, путин
Непозволительно делить людей на категории, заявил Владимир Путин Фото:

Человечество не должно делиться на «первый и второй сорт». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.

«Человечество нельзя делить на первый и второй сорт», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что подобное деление больше относится к мясу, чем к людям.

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Человечество не должно делиться на «первый и второй сорт». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Человечество нельзя делить на первый и второй сорт», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что подобное деление больше относится к мясу, чем к людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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