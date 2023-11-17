Путин предложил не делить человечество на первый и второй сорт

17 ноября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Непозволительно делить людей на категории, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Человечество не должно делиться на «первый и второй сорт». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Человечество нельзя делить на первый и второй сорт», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что подобное деление больше относится к мясу, чем к людям.

Человечество не должно делиться на «первый и второй сорт». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Человечество нельзя делить на первый и второй сорт», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что подобное деление больше относится к мясу, чем к людям.