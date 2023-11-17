Путин предложил «прикрыть окно в Европу»

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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург
Окно в Европу можно прикрыть, если из него дует, заявил Владимир Путин Фото:

Окно в Европу можно прикрыть, если из него дует. Это нужно, чтобы не простудиться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.

«Когда дует, можно и прикрыть окно в Европу», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это нужно сделать для того, чтобы «не простудиться». Россия не собирается разрывать отношения с кем-либо и не закрывает ни двери, ни форточки, ни окна, заключил российский президент.

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Окно в Европу можно прикрыть, если из него дует. Это нужно, чтобы не простудиться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Когда дует, можно и прикрыть окно в Европу», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это нужно сделать для того, чтобы «не простудиться». Россия не собирается разрывать отношения с кем-либо и не закрывает ни двери, ни форточки, ни окна, заключил российский президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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