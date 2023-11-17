Путин предложил «прикрыть окно в Европу»

17 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Окно в Европу можно прикрыть, если из него дует, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Окно в Европу можно прикрыть, если из него дует. Это нужно, чтобы не простудиться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Когда дует, можно и прикрыть окно в Европу», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это нужно сделать для того, чтобы «не простудиться». Россия не собирается разрывать отношения с кем-либо и не закрывает ни двери, ни форточки, ни окна, заключил российский президент.

Окно в Европу можно прикрыть, если из него дует. Это нужно, чтобы не простудиться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Когда дует, можно и прикрыть окно в Европу», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это нужно сделать для того, чтобы «не простудиться». Россия не собирается разрывать отношения с кем-либо и не закрывает ни двери, ни форточки, ни окна, заключил российский президент.