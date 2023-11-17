В России расширили список наркотических средств

17 ноября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В список наркотических средств вошло 23 новых наименования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны. В список добавлены 23 новые позиции. «Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями», — передает содержание постановления кабмина ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. В обновленный список были включены вещества, используемые для нелегального производства наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой ранее включенным в этот список позициям. Постановление вступит в силу через 120 дней после его публикации.

В России расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны. В список добавлены 23 новые позиции. «Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями», — передает содержание постановления кабмина ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. В обновленный список были включены вещества, используемые для нелегального производства наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой ранее включенным в этот список позициям. Постановление вступит в силу через 120 дней после его публикации.