В России расширили список наркотических средств

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В список наркотических средств вошло 23 новых наименования Фото:

В России расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны. В список добавлены 23 новые позиции.

«Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями», — передает содержание постановления кабмина ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

В обновленный список были включены вещества, используемые для нелегального производства наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой ранее включенным в этот список позициям. Постановление вступит в силу через 120 дней после его публикации.

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В России расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны. В список добавлены 23 новые позиции. «Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями», — передает содержание постановления кабмина ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. В обновленный список были включены вещества, используемые для нелегального производства наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой ранее включенным в этот список позициям. Постановление вступит в силу через 120 дней после его публикации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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