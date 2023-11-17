В России расширили список наркотических средств

В России расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны. В список добавлены 23 новые позиции.
«Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями», — передает содержание постановления кабмина ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.
В обновленный список были включены вещества, используемые для нелегального производства наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой ранее включенным в этот список позициям. Постановление вступит в силу через 120 дней после его публикации.
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