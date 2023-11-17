Путин назвал особенности национального характера россиян

Владимир Путин рассказал об элементах национального характера россиян
Элементами национального характера россиян являются ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей. В том числе речь идет о неравнодушии к чужой боли. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
«В нашем национальном характере небезразличие к чужой боли. Также как и забота о сбережении нашего общего достояния», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что речь идет о русском языке, который является способом общения более ста миллионов человек по всему миру.
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