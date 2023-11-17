Спасателей, которые разбирали завалы в Астрахани, наградят

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 6. Магнитогорск, мчс, завал, спасатели, разбор завалов
Спасатели, разбиравшие завалы в Астрахани, будут награждены, заявил Куренков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

За участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, пожарные и спасатели будут награждены. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Пожарные и спасатели, принимавшие участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, будут представлены к награде», — сообщает Куренков в telegram-канале МЧС. Он добавил, что спасатели всегда работают на пределе своих возможностей, сталкиваясь с различными сложностями.

Спасатели успешно завершили полную разборку завалов от разрушившегося здания в Астрахани. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области полковник внутренней службы Виталий Буранов сообщил, что работы были выполнены с использованием инженерной техники, и всего было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома. В процессе разборки задействовано было семь единиц инженерной техники.

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За участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, пожарные и спасатели будут награждены. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Пожарные и спасатели, принимавшие участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, будут представлены к награде», — сообщает Куренков в telegram-канале МЧС. Он добавил, что спасатели всегда работают на пределе своих возможностей, сталкиваясь с различными сложностями. Спасатели успешно завершили полную разборку завалов от разрушившегося здания в Астрахани. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области полковник внутренней службы Виталий Буранов сообщил, что работы были выполнены с использованием инженерной техники, и всего было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома. В процессе разборки задействовано было семь единиц инженерной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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