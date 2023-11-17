Спасателей, которые разбирали завалы в Астрахани, наградят

За участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, пожарные и спасатели будут награждены. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Пожарные и спасатели, принимавшие участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, будут представлены к награде», — сообщает Куренков в telegram-канале МЧС. Он добавил, что спасатели всегда работают на пределе своих возможностей, сталкиваясь с различными сложностями.
Спасатели успешно завершили полную разборку завалов от разрушившегося здания в Астрахани. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области полковник внутренней службы Виталий Буранов сообщил, что работы были выполнены с использованием инженерной техники, и всего было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома. В процессе разборки задействовано было семь единиц инженерной техники.
За участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, пожарные и спасатели будут награждены. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Пожарные и спасатели, принимавшие участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, будут представлены к награде», — сообщает Куренков в telegram-канале МЧС. Он добавил, что спасатели всегда работают на пределе своих возможностей, сталкиваясь с различными сложностями. Спасатели успешно завершили полную разборку завалов от разрушившегося здания в Астрахани. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области полковник внутренней службы Виталий Буранов сообщил, что работы были выполнены с использованием инженерной техники, и всего было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома. В процессе разборки задействовано было семь единиц инженерной техники.