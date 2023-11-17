Путин пообещал рассмотреть заявку Франции в БРИКС

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть заявку Франции на участие в работе БРИКС. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
В диалоге с президентом России Владимиром Путиным внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал о своем желании, чтобы Франция стала частью межгосударственного объединения БРИКС. «Что касается участия Франции в работе БРИКС, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», — сказал президент.
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