Путин пообещал рассмотреть заявку Франции в БРИКС

17 ноября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал о возможности Франции вступить в БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть заявку Франции на участие в работе БРИКС. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». В диалоге с президентом России Владимиром Путиным внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал о своем желании, чтобы Франция стала частью межгосударственного объединения БРИКС. «Что касается участия Франции в работе БРИКС, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», — сказал президент.

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть заявку Франции на участие в работе БРИКС. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». В диалоге с президентом России Владимиром Путиным внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал о своем желании, чтобы Франция стала частью межгосударственного объединения БРИКС. «Что касается участия Франции в работе БРИКС, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», — сказал президент.