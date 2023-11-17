В Черном море уничтожены катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крыма

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Морская авиация Черноморского флота уничтожила катеры с украинским десантом, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Во время проведения 17 ноября воздушного патрулирования в юго-западной части Черного моря было замечено одно быстроходное судно типа «Виллард» и семь катеров без экипажа, двигавшихся в сторону Крымского полуострова, с десантной группой ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа „Виллард“ с десантной группой ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что катеры были обнаружены во время воздушного патрулирования. Уничтожение произошло при помощи стандартного вооружения морской авиации Черноморского флота.

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Во время проведения 17 ноября воздушного патрулирования в юго-западной части Черного моря было замечено одно быстроходное судно типа «Виллард» и семь катеров без экипажа, двигавшихся в сторону Крымского полуострова, с десантной группой ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа „Виллард“ с десантной группой ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что катеры были обнаружены во время воздушного патрулирования. Уничтожение произошло при помощи стандартного вооружения морской авиации Черноморского флота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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