В Черном море уничтожены катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крыма

17 ноября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Морская авиация Черноморского флота уничтожила катеры с украинским десантом, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время проведения 17 ноября воздушного патрулирования в юго-западной части Черного моря было замечено одно быстроходное судно типа «Виллард» и семь катеров без экипажа, двигавшихся в сторону Крымского полуострова, с десантной группой ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа „Виллард“ с десантной группой ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что катеры были обнаружены во время воздушного патрулирования. Уничтожение произошло при помощи стандартного вооружения морской авиации Черноморского флота.

Во время проведения 17 ноября воздушного патрулирования в юго-западной части Черного моря было замечено одно быстроходное судно типа «Виллард» и семь катеров без экипажа, двигавшихся в сторону Крымского полуострова, с десантной группой ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа „Виллард“ с десантной группой ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что катеры были обнаружены во время воздушного патрулирования. Уничтожение произошло при помощи стандартного вооружения морской авиации Черноморского флота.