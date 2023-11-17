17 ноября 2023

Пьяный челябинец устроил погоню от полиции в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный конвой Челябинск - Донбассу. Челябинск, гаи, патрульная машина, полиция, гибдд, дпс
Задержали автомобилиста в Екатеринбурге на улице Куйбышева, напротив дома №18/1 Фото:

В Екатеринбурге 17 ноября водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции остановится. Уходя от погони он неоднократно проезжал на красный и выезжал на встречную полосу, тем самым создавая угрозу для других участников дорожного движения. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«В ночное время 17 ноября экипажу ДПС поступила оперативная информация, что водитель грузовой автомашины Volvo двигается по Пермскому тракту в направлении Екатеринбурга, виляя из стороны в сторону», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства. Отмечается, что требование об остановке водитель проигнорировал, после чего началась погоня.

Чтобы остановить нарушителя сотрудники ДПС приняли решение о блокировке транспортного средства. Автомобилистом оказался 36-летний житель Челябинска с 14-летним стажем вождения. За это время он 18 раз привлекался к административной ответственности, из них три — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Алкотестер показал 0,940 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлено 24 административных материала.

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В Екатеринбурге 17 ноября водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции остановится. Уходя от погони он неоднократно проезжал на красный и выезжал на встречную полосу, тем самым создавая угрозу для других участников дорожного движения. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «В ночное время 17 ноября экипажу ДПС поступила оперативная информация, что водитель грузовой автомашины Volvo двигается по Пермскому тракту в направлении Екатеринбурга, виляя из стороны в сторону», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства. Отмечается, что требование об остановке водитель проигнорировал, после чего началась погоня. Чтобы остановить нарушителя сотрудники ДПС приняли решение о блокировке транспортного средства. Автомобилистом оказался 36-летний житель Челябинска с 14-летним стажем вождения. За это время он 18 раз привлекался к административной ответственности, из них три — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,940 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлено 24 административных материала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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