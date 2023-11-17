17 ноября 2023

Пермяк спас трех детей и кота из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Тюмень, кошка, пожар, кот, рыжий кот, рыжая кошка
Жилой дом загорелся в Пермском крае, внутри оказались дети и кот Фото:

В городе Губаха (Пермский край) прохожий спас трех детей и кота из горящего дома. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России.

«Пожар из-за перегруза электросети начался в квартире жилого дома в Губахе. Отрезанными от путей спасения оказались трое несовершеннолетних и домашний питомец. Их спас очевидец», — сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Сотрудники МЧС России оперативно потушили пламя.

Огонь вспыхнул из-за перегруза электросетей
Огонь вспыхнул из-за перегруза электросетей
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Губаха (Пермский край) прохожий спас трех детей и кота из горящего дома. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. «Пожар из-за перегруза электросети начался в квартире жилого дома в Губахе. Отрезанными от путей спасения оказались трое несовершеннолетних и домашний питомец. Их спас очевидец», — сообщили в ведомстве. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Сотрудники МЧС России оперативно потушили пламя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...