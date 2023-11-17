Жилой дом загорелся в Пермском крае, внутри оказались дети и кот
В городе Губаха (Пермский край) прохожий спас трех детей и кота из горящего дома. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России.
«Пожар из-за перегруза электросети начался в квартире жилого дома в Губахе. Отрезанными от путей спасения оказались трое несовершеннолетних и домашний питомец. Их спас очевидец», — сообщили в ведомстве.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Сотрудники МЧС России оперативно потушили пламя.
Огонь вспыхнул из-за перегруза электросетей
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