В ЯНАО подскочили цены на бензин

В ЯНАО цены на бензин выросли почти на 20 процентов

18 ноября 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Росстат проанализировал цены на топливо в сравнении с декабрем прошлого года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость бензина с декабря по октябрь выросла на 19,4%. Такие данные приводит Росстат. «На конец октября 2023 года цены на бензин автомобильный выросли на 19,4% относительно декабря предыдущего года», — следует из статистики ведомства. При этом рост цен на дизельное топливо составил всего 2,8%. В среднем увеличение цен в округе за период составило 3,4%. По России этот показатель не превысил 5,5%. Рост цен на бензин в ЯНАО продолжается и в ноябре. Росстат зафиксировал увеличение на 0,6% за неделю с 8 по 13 ноября. Стоимость бензина марки АИ-92 за литр составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рубля, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рубля.

В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость бензина с декабря по октябрь выросла на 19,4%. Такие данные приводит Росстат. «На конец октября 2023 года цены на бензин автомобильный выросли на 19,4% относительно декабря предыдущего года», — следует из статистики ведомства. При этом рост цен на дизельное топливо составил всего 2,8%. В среднем увеличение цен в округе за период составило 3,4%. По России этот показатель не превысил 5,5%. Рост цен на бензин в ЯНАО продолжается и в ноябре. Росстат зафиксировал увеличение на 0,6% за неделю с 8 по 13 ноября. Стоимость бензина марки АИ-92 за литр составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рубля, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рубля.