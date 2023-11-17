В ЯНАО подскочили цены на бензин

В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость бензина с декабря по октябрь выросла на 19,4%. Такие данные приводит Росстат.
«На конец октября 2023 года цены на бензин автомобильный выросли на 19,4% относительно декабря предыдущего года», — следует из статистики ведомства. При этом рост цен на дизельное топливо составил всего 2,8%.
В среднем увеличение цен в округе за период составило 3,4%. По России этот показатель не превысил 5,5%.
Рост цен на бензин в ЯНАО продолжается и в ноябре. Росстат зафиксировал увеличение на 0,6% за неделю с 8 по 13 ноября. Стоимость бензина марки АИ-92 за литр составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рубля, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рубля.
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