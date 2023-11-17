17 ноября 2023
16 ноября 2023

В ЯНАО подскочили цены на бензин

В ЯНАО цены на бензин выросли почти на 20 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
Росстат проанализировал цены на топливо в сравнении с декабрем прошлого года Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость бензина с декабря по октябрь выросла на 19,4%. Такие данные приводит Росстат.

«На конец октября 2023 года цены на бензин автомобильный выросли на 19,4% относительно декабря предыдущего года», — следует из статистики ведомства. При этом рост цен на дизельное топливо составил всего 2,8%.

В среднем увеличение цен в округе за период составило 3,4%. По России этот показатель не превысил 5,5%.

Рост цен на бензин в ЯНАО продолжается и в ноябре. Росстат зафиксировал увеличение на 0,6% за неделю с 8 по 13 ноября. Стоимость бензина марки АИ-92 за литр составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рубля, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рубля.

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В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость бензина с декабря по октябрь выросла на 19,4%. Такие данные приводит Росстат. «На конец октября 2023 года цены на бензин автомобильный выросли на 19,4% относительно декабря предыдущего года», — следует из статистики ведомства. При этом рост цен на дизельное топливо составил всего 2,8%. В среднем увеличение цен в округе за период составило 3,4%. По России этот показатель не превысил 5,5%. Рост цен на бензин в ЯНАО продолжается и в ноябре. Росстат зафиксировал увеличение на 0,6% за неделю с 8 по 13 ноября. Стоимость бензина марки АИ-92 за литр составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рубля, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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