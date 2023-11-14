14 ноября 2023

В ЯНАО за неделю выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АЗС. Курган, бензин, автозаправка, азс, бензин 92, бензин 95
В ЯНАО за неделю выросла стоимость бензина на 0,6% Фото:

В ЯНАО в период с 8 по 13 ноября повысилась стоимость бензина на 0,6%. Данные указаны на сайте Росстата.

«Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован [с 8 по 13 ноября] в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно», — указано в документе. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей.

Ранее в регионе с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Салехарде и Надыме, там цена за литр составит 51,5 рубля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО в период с 8 по 13 ноября повысилась стоимость бензина на 0,6%. Данные указаны на сайте Росстата. «Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован [с 8 по 13 ноября] в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно», — указано в документе. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей. Ранее в регионе с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Салехарде и Надыме, там цена за литр составит 51,5 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...