В ЯНАО за неделю выросли цены на бензин

В ЯНАО в период с 8 по 13 ноября повысилась стоимость бензина на 0,6%. Данные указаны на сайте Росстата.
«Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован [с 8 по 13 ноября] в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно», — указано в документе. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей.
Ранее в регионе с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Салехарде и Надыме, там цена за литр составит 51,5 рубля.
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