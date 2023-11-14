В ЯНАО за неделю выросли цены на бензин

15 ноября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за неделю выросла стоимость бензина на 0,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО в период с 8 по 13 ноября повысилась стоимость бензина на 0,6%. Данные указаны на сайте Росстата. «Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован [с 8 по 13 ноября] в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно», — указано в документе. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей. Ранее в регионе с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Салехарде и Надыме, там цена за литр составит 51,5 рубля.

В ЯНАО в период с 8 по 13 ноября повысилась стоимость бензина на 0,6%. Данные указаны на сайте Росстата. «Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован [с 8 по 13 ноября] в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно», — указано в документе. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей. Ранее в регионе с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Салехарде и Надыме, там цена за литр составит 51,5 рубля.