На саммите АТЭС полностью учли позицию РФ

18 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Российскую делегацию встретили в соответствии с протоколом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ходе заключительного заседания лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на которой обсуждались международная торговля и цифровая трансформация, позиции России были полностью учтены. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. «Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — заявил журналистам Оверчук. Принимающая сторона в лице президента США Джо Байдена и первой леди, по словам Оверчука, приветствовала российскую делегацию в соответствии с протоколом. В ходе работы на саммите российская делегация контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром.

В ходе заключительного заседания лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на которой обсуждались международная торговля и цифровая трансформация, позиции России были полностью учтены. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. «Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — заявил журналистам Оверчук. Принимающая сторона в лице президента США Джо Байдена и первой леди, по словам Оверчука, приветствовала российскую делегацию в соответствии с протоколом. В ходе работы на саммите российская делегация контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром.