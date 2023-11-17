На саммите АТЭС полностью учли позицию РФ

В ходе заключительного заседания лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на которой обсуждались международная торговля и цифровая трансформация, позиции России были полностью учтены. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
«Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — заявил журналистам Оверчук.
Принимающая сторона в лице президента США Джо Байдена и первой леди, по словам Оверчука, приветствовала российскую делегацию в соответствии с протоколом. В ходе работы на саммите российская делегация контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром.
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