17 ноября 2023

На саммите АТЭС полностью учли позицию РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
Российскую делегацию встретили в соответствии с протоколом Фото:

В ходе заключительного заседания лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на которой обсуждались международная торговля и цифровая трансформация, позиции России были полностью учтены. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

«Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — заявил журналистам Оверчук.

Принимающая сторона в лице президента США Джо Байдена и первой леди, по словам Оверчука, приветствовала российскую делегацию в соответствии с протоколом. В ходе работы на саммите российская делегация контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром.

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В ходе заключительного заседания лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на которой обсуждались международная торговля и цифровая трансформация, позиции России были полностью учтены. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. «Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — заявил журналистам Оверчук. Принимающая сторона в лице президента США Джо Байдена и первой леди, по словам Оверчука, приветствовала российскую делегацию в соответствии с протоколом. В ходе работы на саммите российская делегация контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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