В Индии нашли трупы двух туристов из России

18 ноября 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Тела туристов были отправлены на вскрытие в государственную зональную больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш (Индия) были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Об этом сообщает газета The Times of India. «Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих», — говорится в материале газеты. Также полиция обнаружила записку, которая, предположительно, написана погибшей. В ней говорится, что телефон нужно отправить ее семье в Россию. Полиция выясняет, в результате чего погибли туристы. «Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиков. Мы проверяем все версии», — сообщили в полиции, передает газета. Отмечается, что российское посольство о гибели людей было проинформировано.

В долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш (Индия) были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Об этом сообщает газета The Times of India. «Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих», — говорится в материале газеты. Также полиция обнаружила записку, которая, предположительно, написана погибшей. В ней говорится, что телефон нужно отправить ее семье в Россию. Полиция выясняет, в результате чего погибли туристы. «Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиков. Мы проверяем все версии», — сообщили в полиции, передает газета. Отмечается, что российское посольство о гибели людей было проинформировано.