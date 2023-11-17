В Индии нашли трупы двух туристов из России

В долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш (Индия) были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Об этом сообщает газета The Times of India.
«Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих», —
Также полиция обнаружила записку, которая, предположительно, написана погибшей. В ней говорится, что телефон нужно отправить ее семье в Россию. Полиция выясняет, в результате чего погибли туристы.
«Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиков. Мы проверяем все версии», — сообщили в полиции, передает газета. Отмечается, что российское посольство о гибели людей было проинформировано.
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