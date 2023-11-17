17 ноября 2023

В Индии нашли трупы двух туристов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Тела туристов были отправлены на вскрытие в государственную зональную больницу Фото:

В долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш (Индия) были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Об этом сообщает газета The Times of India.

«Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих», — говорится в материале газеты.

Также полиция обнаружила записку, которая, предположительно, написана погибшей. В ней говорится, что телефон нужно отправить ее семье в Россию. Полиция выясняет, в результате чего погибли туристы.

«Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиков. Мы проверяем все версии», — сообщили в полиции, передает газета. Отмечается, что российское посольство о гибели людей было проинформировано.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш (Индия) были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Об этом сообщает газета The Times of India. «Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих», — говорится в материале газеты. Также полиция обнаружила записку, которая, предположительно, написана погибшей. В ней говорится, что телефон нужно отправить ее семье в Россию. Полиция выясняет, в результате чего погибли туристы. «Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиков. Мы проверяем все версии», — сообщили в полиции, передает газета. Отмечается, что российское посольство о гибели людей было проинформировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...