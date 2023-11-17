В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка убила мать табуреткой

18 ноября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Соседи говорят, что в квартире часто ругались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге вечером 17 ноября десятилетняя девочка убила свою 58-летнюю мать табуреткой. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В этом доме на проспекте Культуры было совершено убийство. Десятилетняя девочка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — сообщает телеканал. На месте работают правоохранительные органы. Официальной информации пока нет. Обновлено (06:24 мск): корреспондент URA.RU отправил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.

В Санкт-Петербурге вечером 17 ноября десятилетняя девочка убила свою 58-летнюю мать табуреткой. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В этом доме на проспекте Культуры было совершено убийство. Десятилетняя девочка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — сообщает телеканал. На месте работают правоохранительные органы. Официальной информации пока нет. Обновлено (06:24 мск): корреспондент URA.RU отправил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.