17 ноября 2023

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка убила мать табуреткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Соседи говорят, что в квартире часто ругались Фото:

В Санкт-Петербурге вечером 17 ноября десятилетняя девочка убила свою 58-летнюю мать табуреткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В этом доме на проспекте Культуры было совершено убийство. Десятилетняя девочка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — сообщает телеканал.

На месте работают правоохранительные органы. Официальной информации пока нет.

Обновлено (06:24 мск): корреспондент URA.RU отправил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.

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В Санкт-Петербурге вечером 17 ноября десятилетняя девочка убила свою 58-летнюю мать табуреткой. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В этом доме на проспекте Культуры было совершено убийство. Десятилетняя девочка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — сообщает телеканал. На месте работают правоохранительные органы. Официальной информации пока нет. Обновлено (06:24 мск): корреспондент URA.RU отправил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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