Для жителей ЯНАО отдых за рубежом подорожал на треть

18 ноября 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

Стоимость отдыха за границей выросла на 28,1% Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 28,1%)», — сообщили аналитики. При этом цены на отдых в самом регионе изменились не значительно. Стоимость проживания в гостиницах выросла на 7,9%. Предстоящие новогодние праздники жители Ямала планируют провести в Таиланде, Египте, Шри-Ланке и ОАЭ. В ноябре еще есть шанс приобрести недорогие туры, но обычно к концу года их стоимость увеличивается почти в два раза. Последние события на Ближнем Востоке уже привели к росту отдыха в Египте на 20%.

В Ямало-Ненецком автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 28,1%)», — сообщили аналитики. При этом цены на отдых в самом регионе изменились не значительно. Стоимость проживания в гостиницах выросла на 7,9%. Предстоящие новогодние праздники жители Ямала планируют провести в Таиланде, Египте, Шри-Ланке и ОАЭ. В ноябре еще есть шанс приобрести недорогие туры, но обычно к концу года их стоимость увеличивается почти в два раза. Последние события на Ближнем Востоке уже привели к росту отдыха в Египте на 20%.