17 ноября 2023
16 ноября 2023

Для жителей ЯНАО отдых за рубежом подорожал на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость отдыха за границей выросла на 28,1% Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 28,1%)», — сообщили аналитики. При этом цены на отдых в самом регионе изменились не значительно. Стоимость проживания в гостиницах выросла на 7,9%.

Предстоящие новогодние праздники жители Ямала планируют провести в Таиланде, Египте, Шри-Ланке и ОАЭ. В ноябре еще есть шанс приобрести недорогие туры, но обычно к концу года их стоимость увеличивается почти в два раза. Последние события на Ближнем Востоке уже привели к росту отдыха в Египте на 20%.

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В Ямало-Ненецком автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 28,1%)», — сообщили аналитики. При этом цены на отдых в самом регионе изменились не значительно. Стоимость проживания в гостиницах выросла на 7,9%. Предстоящие новогодние праздники жители Ямала планируют провести в Таиланде, Египте, Шри-Ланке и ОАЭ. В ноябре еще есть шанс приобрести недорогие туры, но обычно к концу года их стоимость увеличивается почти в два раза. Последние события на Ближнем Востоке уже привели к росту отдыха в Египте на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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