Для жителей ЯНАО отдых за рубежом подорожал на треть

В Ямало-Ненецком автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%.
«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 28,1%)», — сообщили аналитики. При этом цены на отдых в самом регионе изменились не значительно. Стоимость проживания в гостиницах выросла на 7,9%.
Предстоящие новогодние праздники жители Ямала планируют провести в Таиланде, Египте, Шри-Ланке и ОАЭ. В ноябре еще есть шанс приобрести недорогие туры, но обычно к концу года их стоимость увеличивается почти в два раза. Последние события на Ближнем Востоке уже привели к росту отдыха в Египте на 20%.
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