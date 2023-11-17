Disney, Sony Pictures, Apple отказываются от работы с Маском из-за антисемитизма

18 ноября 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Apple и Disney являются одними из крупнейших рекламодателей в мире Фото: TOLGA AKMEN / POOL / EPA / TASS Крупные рекламодатели перестали размещать свои рекламные проекты на платформе X (бывший Twitter), владельцем которой является предприниматель, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск. Свою работу в этой соцсети приостановили такие компании, как Disney, Apple, Sony Pictures и другие. Это связано с тем, что Маск поддержал антисемитское высказывание. Об этом сообщает газета Washington Post. «Маск написал в Twitter, что согласен с антисемитской теорией заговора. В ответ пользователю X, который обвинил евреев в росте антисемитизма в Интернете, утверждая, что они пропагандируют „ненависть к белым“», — пишет автор материала . Он добавил, что данные слова Маска взвали волну критики со стороны рекламодателей. Также осуждение последовало со стороны администрации президента США Джо Байдена и лидеров движения. Позже крупные компании приостановили публикацию рекламных проектов на платформе. Это произошло после того, как компания IBM удалила свою рекламу из соцсети X в связи с новым отчетом некоммерческой организации Media Matters for America. В нем говорилось о том, что соцсеть размещала рекламные проекты таких компаний, как Oracle, IBM, Apple, Bravo (NBCUniversal) рядом с контентом, который рекламировал нацистскую партию. Приостановка публикации рекламы со стороны Apple и Disney в особенности обеспокоило платформу X. Ранее Илон Маск заявлял, что данные компании являются одними из крупнейших в мире рекламодателей. Позже предприниматель заявил, что блокировке подвергнется любой пользователь его соцсети, который будет публично призывать к геноциду любой этнической группы. «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе», — написал он на платформе . Ранее Илона Маска обвинили в поддержке России. Это произошло после того, как предприниматель опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он высмеивал зависимость главы Киева от помощи Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные рекламодатели перестали размещать свои рекламные проекты на платформе X (бывший Twitter), владельцем которой является предприниматель, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск. Свою работу в этой соцсети приостановили такие компании, как Disney, Apple, Sony Pictures и другие. Это связано с тем, что Маск поддержал антисемитское высказывание. Об этом сообщает газета Washington Post. «Маск написал в Twitter, что согласен с антисемитской теорией заговора. В ответ пользователю X, который обвинил евреев в росте антисемитизма в Интернете, утверждая, что они пропагандируют „ненависть к белым“», — пишет автор материала. Он добавил, что данные слова Маска взвали волну критики со стороны рекламодателей. Также осуждение последовало со стороны администрации президента США Джо Байдена и лидеров движения. Позже крупные компании приостановили публикацию рекламных проектов на платформе. Это произошло после того, как компания IBM удалила свою рекламу из соцсети X в связи с новым отчетом некоммерческой организации Media Matters for America. В нем говорилось о том, что соцсеть размещала рекламные проекты таких компаний, как Oracle, IBM, Apple, Bravo (NBCUniversal) рядом с контентом, который рекламировал нацистскую партию. Приостановка публикации рекламы со стороны Apple и Disney в особенности обеспокоило платформу X. Ранее Илон Маск заявлял, что данные компании являются одними из крупнейших в мире рекламодателей. Позже предприниматель заявил, что блокировке подвергнется любой пользователь его соцсети, который будет публично призывать к геноциду любой этнической группы. «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе», — написал он на платформе. Ранее Илона Маска обвинили в поддержке России. Это произошло после того, как предприниматель опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он высмеивал зависимость главы Киева от помощи Запада.