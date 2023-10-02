Подоляк обвинил Маска в поддержке России после мема про Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк (на фото) не оценил иронию над Владимиром Зеленским со стороны Илона Маска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России. Таким образом он отреагировал на мем от Маска, высмеивающий зависимость президента Украины Владимира Зеленского от западной помощи.

«Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской [стороны]», — написал Михаил Подоляк в своем telegram-канале. Намекая на Илона Маска, он подчеркнул, что не все крупные медийные личности способны осознавать серьезность вооруженного конфликта.

Утром 2 октября Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X опубликовал мем, высмеивающий Зеленского за постоянные просьбы в оказании поддержки Украины. Сам Илон Маск неоднократно занимал сторону РФ в контексте конфликта на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России. Таким образом он отреагировал на мем от Маска, высмеивающий зависимость президента Украины Владимира Зеленского от западной помощи. «Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской [стороны]», — написал Михаил Подоляк в своем telegram-канале. Намекая на Илона Маска, он подчеркнул, что не все крупные медийные личности способны осознавать серьезность вооруженного конфликта. Утром 2 октября Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X опубликовал мем, высмеивающий Зеленского за постоянные просьбы в оказании поддержки Украины. Сам Илон Маск неоднократно занимал сторону РФ в контексте конфликта на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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