17 ноября 2023

Челябинский губернатор проверил строительство лыжно-биатлонного комплекса. Фото

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Через полтора месяца лыжный комплекс будет достроен Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ на лыжно-биатлонном комплексе имени С. Ишмуратовой в Златоусте. По словам Текслера, строители скоро закончат работы на долгожданном объекте.

«Это долгожданный объект и строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что спортивный комплекс для биатлонистов и лыжников будет очень востребован. Сейчас регион продолжает подготовку к Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта, где Челябинская область в 2024 году примет лучших спортсменов страны.

На новом объекте планируют проводить соревнования всероссийского уровня
На новом объекте планируют проводить соревнования всероссийского уровня
Фото:
Открытие Всероссийской спартакиады в новом комплексе состоится в феврале 2024 года
Открытие Всероссийской спартакиады в новом комплексе состоится в феврале 2024 года
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ на лыжно-биатлонном комплексе имени С. Ишмуратовой в Златоусте. По словам Текслера, строители скоро закончат работы на долгожданном объекте. «Это долгожданный объект и строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что спортивный комплекс для биатлонистов и лыжников будет очень востребован. Сейчас регион продолжает подготовку к Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта, где Челябинская область в 2024 году примет лучших спортсменов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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