Через полтора месяца лыжный комплекс будет достроен Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ на лыжно-биатлонном комплексе имени С. Ишмуратовой в Златоусте. По словам Текслера, строители скоро закончат работы на долгожданном объекте.

«Это долгожданный объект и строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что спортивный комплекс для биатлонистов и лыжников будет очень востребован. Сейчас регион продолжает подготовку к Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта, где Челябинская область в 2024 году примет лучших спортсменов страны.

На новом объекте планируют проводить соревнования всероссийского уровня Фото: telegram-канал Алексея Текслера