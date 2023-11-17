Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ на лыжно-биатлонном комплексе имени С. Ишмуратовой в Златоусте. По словам Текслера, строители скоро закончат работы на долгожданном объекте.
«Это долгожданный объект и строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Текслер отметил, что спортивный комплекс для биатлонистов и лыжников будет очень востребован. Сейчас регион продолжает подготовку к Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта, где Челябинская область в 2024 году примет лучших спортсменов страны.
На новом объекте планируют проводить соревнования всероссийского уровня
Фото: telegram-канал Алексея Текслера
Открытие Всероссийской спартакиады в новом комплексе состоится в феврале 2024 года
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ на лыжно-биатлонном комплексе имени С. Ишмуратовой в Златоусте. По словам Текслера, строители скоро закончат работы на долгожданном объекте. «Это долгожданный объект и строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что спортивный комплекс для биатлонистов и лыжников будет очень востребован. Сейчас регион продолжает подготовку к Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта, где Челябинская область в 2024 году примет лучших спортсменов страны.