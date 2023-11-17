17 ноября 2023

В ХМАО мэрия потратит на иллюминацию 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Наталии Комаровой в Пыть-Ях. ХМАО, администрация пыть-яха
Власти Пыть-Яха потратят 15 млн рублей на световые украшения городских соцобъектов Фото:

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 15 миллионов рублей украсить здания детсадов, школ и других соцобъектов архитектурно-художественной иллюминацией. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Подрядчику необходимо своевременно выполнить на условиях контракта работы по архитектурно-художественному освещению объектов: культурно-досуговый комплекс, расположенный в микрорайоне 2а, здание 1 на улице Советская, здание прогимназии «Созвездие» в микрорайоне 1, здание «Многофункциональный культурный центр «Феникс» в микрорайоне 4,здание детсада «Солнышко» в микрорайоне 6 и сдать результат работ заказчику… Контракт необходимо исполнить до 30.03.2024», — говорится в размещенной на портале документации.

В конце прошлой недели URA.RU писало о планах властей соседнего Пыть-Яхом Нефтеюганска потратить девять миллионов рублей на на уличные новогодние украшения. В городе они должны появится в середине декабря.

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Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 15 миллионов рублей украсить здания детсадов, школ и других соцобъектов архитектурно-художественной иллюминацией. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчику необходимо своевременно выполнить на условиях контракта работы по архитектурно-художественному освещению объектов: культурно-досуговый комплекс, расположенный в микрорайоне 2а, здание 1 на улице Советская, здание прогимназии «Созвездие» в микрорайоне 1, здание «Многофункциональный культурный центр «Феникс» в микрорайоне 4,здание детсада «Солнышко» в микрорайоне 6 и сдать результат работ заказчику… Контракт необходимо исполнить до 30.03.2024», — говорится в размещенной на портале документации. В конце прошлой недели URA.RU писало о планах властей соседнего Пыть-Яхом Нефтеюганска потратить девять миллионов рублей на на уличные новогодние украшения. В городе они должны появится в середине декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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