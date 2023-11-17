17 ноября 2023
16 ноября 2023

В ЯНАО госавтоинспекторы объявили о поминальной службе по погибшим в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде будут молиться о спасении душ жертв дорожных аварий, сообщили в региональной УГИБДД Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в Международный день памяти жертв дорожных аварий, который отмечается во всем мире 19 ноября, в храме Святых апостолов Петра и Павла состоится поминальная служба. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

«В Салехарде приглашают всех жителей и гостей города на церковную службу в День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Служба пройдет 19 ноября в 10:30 в Храме Святых апостолов Петра и Павла состоится служба и будет посвящена Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий», — сказано в сообщении.

В конце этой недели тюменские госавтоинспекторы анонсировали на 17 ноября социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Сообщалось также, что помимо свечей, которые зажгут участники мероприятия, с площади у Тюменского театра кукол в небо будут запущены белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в дорожной аварии.

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В Салехарде (ЯНАО) в Международный день памяти жертв дорожных аварий, который отмечается во всем мире 19 ноября, в храме Святых апостолов Петра и Павла состоится поминальная служба. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «В Салехарде приглашают всех жителей и гостей города на церковную службу в День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Служба пройдет 19 ноября в 10:30 в Храме Святых апостолов Петра и Павла состоится служба и будет посвящена Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий», — сказано в сообщении. В конце этой недели тюменские госавтоинспекторы анонсировали на 17 ноября социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Сообщалось также, что помимо свечей, которые зажгут участники мероприятия, с площади у Тюменского театра кукол в небо будут запущены белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в дорожной аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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