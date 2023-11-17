17 ноября 2023

Пермские ученые предлагают лечить заболевания кожи и нервной системы борщевиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чердынь, борщевик
Ученые планируют использовать для лечения болезней вещества, содержащиеся в растении Фото:

Борщевик Сосновского может быть использован как эффективное средство лечения заболеваний кожи и нервной системы. О свойствах растения рассказал ректор Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Минздрава РФ Владимир Лужанин.

«Сок борщевика при попадании на кожу оставляет сильный химический ожог. Это обусловлено наличием в растении фуранокумаринов. В ПГФА уверены, что эти вещества могут стать потенциальным лекарством для лечения заболеваний кожи. Также борщевик содержит эфирное масло и тритерпеноиды, их используются в качестве спазмолитиков (препарат, влияющий на мышцы — прим. URA.RU). В течение двух лет мы готовы начать доклинические исследования для изготовления спазмолитиков, лекарств для лечения псориаза и заболеваний нервной системы», — пояснил Владимир Лужанин в интервью ТАСС.

Соответствующие исследования будут запущены уже в этом году. Проект будет реализован совместно с научно-образовательным центром (НОЦ) «Рациональное недропользование» и пермским НИИ сельского хозяйства.

Ранее прикамские ученые заявили о желании разработать препараты полного цикла, которые смогут полностью заменить импортные лекарства. В разработке участвуют фармкомпании из Ярославской области, Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве сырья для изготовления лекарств планируют использовать борщевик.

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Борщевик Сосновского может быть использован как эффективное средство лечения заболеваний кожи и нервной системы. О свойствах растения рассказал ректор Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Минздрава РФ Владимир Лужанин. «Сок борщевика при попадании на кожу оставляет сильный химический ожог. Это обусловлено наличием в растении фуранокумаринов. В ПГФА уверены, что эти вещества могут стать потенциальным лекарством для лечения заболеваний кожи. Также борщевик содержит эфирное масло и тритерпеноиды, их используются в качестве спазмолитиков (препарат, влияющий на мышцы — прим. URA.RU). В течение двух лет мы готовы начать доклинические исследования для изготовления спазмолитиков, лекарств для лечения псориаза и заболеваний нервной системы», — пояснил Владимир Лужанин в интервью ТАСС. Соответствующие исследования будут запущены уже в этом году. Проект будет реализован совместно с научно-образовательным центром (НОЦ) «Рациональное недропользование» и пермским НИИ сельского хозяйства. Ранее прикамские ученые заявили о желании разработать препараты полного цикла, которые смогут полностью заменить импортные лекарства. В разработке участвуют фармкомпании из Ярославской области, Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве сырья для изготовления лекарств планируют использовать борщевик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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