Жители челябинского района оказались в транспортной блокаде

В Каслинском районе из-за отмены регионального маршрута №570 «Каменск-Уральский — Челябинск» жители оказались в транспортной блокаде. Об этом каслинцы пожаловались в соцсетях.
«Мы оказались в транспортной блокаде. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, возможно, навсегда отказались от этого маршрута. От имени жителей с. Багаряк, д. Зотино, д. Колпаково и других населенных пунктов просим рассмотреть восстановление маршрута „Челябинск-Каменск Уральский“», — жалуются каслинцы в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».
По словам жителей, теперь они лишились возможности вообще куда-то выехать. При этом у многих дети учатся в Челябинске и не могут добраться домой привычным маршрутом. По словам местных, возникают сложности и при получении медицинских услуг в областном центре.
URA.RU направило запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ответ ожидается.
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