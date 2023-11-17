17 ноября 2023

Жители челябинского района оказались в транспортной блокаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Город после снегопада. Челябинск, пробка, затор, автомобиль, город в снегу, дорога, автотранспорт
Каслинцы не могут добраться до Челябинска Фото:

В Каслинском районе из-за отмены регионального маршрута №570 «Каменск-Уральский — Челябинск» жители оказались в транспортной блокаде. Об этом каслинцы пожаловались в соцсетях.

«Мы оказались в транспортной блокаде. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, возможно, навсегда отказались от этого маршрута. От имени жителей с. Багаряк, д. Зотино, д. Колпаково и других населенных пунктов просим рассмотреть восстановление маршрута „Челябинск-Каменск Уральский“», — жалуются каслинцы в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».

По словам жителей, теперь они лишились возможности вообще куда-то выехать. При этом у многих дети учатся в Челябинске и не могут добраться домой привычным маршрутом. По словам местных, возникают сложности и при получении медицинских услуг в областном центре.

URA.RU направило запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Каслинском районе из-за отмены регионального маршрута №570 «Каменск-Уральский — Челябинск» жители оказались в транспортной блокаде. Об этом каслинцы пожаловались в соцсетях. «Мы оказались в транспортной блокаде. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, возможно, навсегда отказались от этого маршрута. От имени жителей с. Багаряк, д. Зотино, д. Колпаково и других населенных пунктов просим рассмотреть восстановление маршрута „Челябинск-Каменск Уральский“», — жалуются каслинцы в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». По словам жителей, теперь они лишились возможности вообще куда-то выехать. При этом у многих дети учатся в Челябинске и не могут добраться домой привычным маршрутом. По словам местных, возникают сложности и при получении медицинских услуг в областном центре. URA.RU направило запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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