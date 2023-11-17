Жители челябинского района оказались в транспортной блокаде

18 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Каслинцы не могут добраться до Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каслинском районе из-за отмены регионального маршрута №570 «Каменск-Уральский — Челябинск» жители оказались в транспортной блокаде. Об этом каслинцы пожаловались в соцсетях. «Мы оказались в транспортной блокаде. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, возможно, навсегда отказались от этого маршрута. От имени жителей с. Багаряк, д. Зотино, д. Колпаково и других населенных пунктов просим рассмотреть восстановление маршрута „Челябинск-Каменск Уральский“», — жалуются каслинцы в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». По словам жителей, теперь они лишились возможности вообще куда-то выехать. При этом у многих дети учатся в Челябинске и не могут добраться домой привычным маршрутом. По словам местных, возникают сложности и при получении медицинских услуг в областном центре. URA.RU направило запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ответ ожидается.

В Каслинском районе из-за отмены регионального маршрута №570 «Каменск-Уральский — Челябинск» жители оказались в транспортной блокаде. Об этом каслинцы пожаловались в соцсетях. «Мы оказались в транспортной блокаде. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, возможно, навсегда отказались от этого маршрута. От имени жителей с. Багаряк, д. Зотино, д. Колпаково и других населенных пунктов просим рассмотреть восстановление маршрута „Челябинск-Каменск Уральский“», — жалуются каслинцы в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». По словам жителей, теперь они лишились возможности вообще куда-то выехать. При этом у многих дети учатся в Челябинске и не могут добраться домой привычным маршрутом. По словам местных, возникают сложности и при получении медицинских услуг в областном центре. URA.RU направило запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ответ ожидается.