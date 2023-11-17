Мэр Екатеринбурга рассекретил свое послание потомкам. Фото

18 ноября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, работа над формированием капсулы шла полгода Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед тем, как заложить под землю новую «капсулу времени», зачитал свое послание потомкам. В нем мэр описал, какой Екатеринбург сейчас и каким он хочет видеть его через 50 лет, передает корреспондент URA.RU с церемонии в Историческом сквере. «Сегодня город является крупным образовательным центром с множеством университетов и научных институтов, что делает его привлекательным для студентов и ученых. Город сочетает в себе как классическую, так и современную архитектуру, что отражает разнообразие стилей и эпох и делает его уникальным. Наш любимый город за 300 лет своей истории прошел удивительный путь — от поселения при заводе до современного мегаполиса, города-новатора, центра мировых коммуникаций», — отметил Орлов. И в то же время признался, что «нам сложно предсказать, как выглядят в ваши дни (то есть в 2083 году — прим. URA.RU) наши заводы-гиганты и высотные здания-рекордсмены, продолжает ли город оставаться значимым транспортным узлом, культурным центром, промышленным сердцем России». «Но мы верим, что Екатеринбург по-прежнему является местом силы русской цивилизации и сохраняет высокое звание опорного края державы, что он бережно храним жителями, которым мы передаем наш любимый город для высоких свершений и счастливой жизни», — написал мэр. Церемония закладки прошла при несравнимо меньшем ажиотаже, чем 50 лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU Вспомнил он и о коронавирусе, «экономических и геополитических потрясениях 2020-х годов». «[Они] напомнили нам об остром ощущении ценности жизни. Эта новая реальность ярко высветила для нас сегодняшних важность бережного отношения к памяти, указала на необходимость видеть за экономическими показателями ценность жизни каждого человека», — подчеркнул Орлов. По его уверению, через 50 лет в Екатеринбурге будет жить более двух-трех миллионов человек (сейчас, согласно официальным данным, 1,58 млн). «Все наши планы направлены на то, чтобы создать основу для перспективного роста жилищного строительства, увеличения рабочих мест, обеспечения возможностей для учебы и отдыха, сохраняя при этом преимущества комфортного и безопасного города, каковым он является и сейчас», — добавил Орлов. «Мы верим, что вы, отмечая 350-летие Екатеринбурга, откроете новую яркую главу в истории и построите будущее, достойное наших с вами великих предшественников! Мы верим, что любовь, справедливость, добро и милосердие все еще являются для вас общечеловеческими ценностями, а свободный нрав, независимый взгляд, творческая энергия и крепость уральского характера делают нас с вами — екатеринбуржцев — отличными от других. Удачи вам и вечно молодому Екатеринбургу!» — резюмировал мэр. В капсулу он также положил медаль в честь 300-летия города и диск с записью песни, которую исполнил лично с маленькими участниками хора «Созвездие». Губернатор Евгений Куйвашев оставил потомкам свой VIP-бейдж, с которым ходит на матчи ФК «Урал», спикер заксобрания Людмила Бабушкина — книгу с историей законодательной власти в Свердловской области, а депутат Госдумы Павел Крашенинников — книгу «Обреченные мечтатели», в которой объясняется, почему Октябрьская революция была неизбежна. В капсуле много всего другого. Список предметов URA.RU приводило в материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед тем, как заложить под землю новую «капсулу времени», зачитал свое послание потомкам. В нем мэр описал, какой Екатеринбург сейчас и каким он хочет видеть его через 50 лет, передает корреспондент URA.RU с церемонии в Историческом сквере. «Сегодня город является крупным образовательным центром с множеством университетов и научных институтов, что делает его привлекательным для студентов и ученых. Город сочетает в себе как классическую, так и современную архитектуру, что отражает разнообразие стилей и эпох и делает его уникальным. Наш любимый город за 300 лет своей истории прошел удивительный путь — от поселения при заводе до современного мегаполиса, города-новатора, центра мировых коммуникаций», — отметил Орлов. И в то же время признался, что «нам сложно предсказать, как выглядят в ваши дни (то есть в 2083 году — прим. URA.RU) наши заводы-гиганты и высотные здания-рекордсмены, продолжает ли город оставаться значимым транспортным узлом, культурным центром, промышленным сердцем России». «Но мы верим, что Екатеринбург по-прежнему является местом силы русской цивилизации и сохраняет высокое звание опорного края державы, что он бережно храним жителями, которым мы передаем наш любимый город для высоких свершений и счастливой жизни», — написал мэр. Вспомнил он и о коронавирусе, «экономических и геополитических потрясениях 2020-х годов». «[Они] напомнили нам об остром ощущении ценности жизни. Эта новая реальность ярко высветила для нас сегодняшних важность бережного отношения к памяти, указала на необходимость видеть за экономическими показателями ценность жизни каждого человека», — подчеркнул Орлов. По его уверению, через 50 лет в Екатеринбурге будет жить более двух-трех миллионов человек (сейчас, согласно официальным данным, 1,58 млн). «Все наши планы направлены на то, чтобы создать основу для перспективного роста жилищного строительства, увеличения рабочих мест, обеспечения возможностей для учебы и отдыха, сохраняя при этом преимущества комфортного и безопасного города, каковым он является и сейчас», — добавил Орлов. «Мы верим, что вы, отмечая 350-летие Екатеринбурга, откроете новую яркую главу в истории и построите будущее, достойное наших с вами великих предшественников! Мы верим, что любовь, справедливость, добро и милосердие все еще являются для вас общечеловеческими ценностями, а свободный нрав, независимый взгляд, творческая энергия и крепость уральского характера делают нас с вами — екатеринбуржцев — отличными от других. Удачи вам и вечно молодому Екатеринбургу!» — резюмировал мэр. В капсулу он также положил медаль в честь 300-летия города и диск с записью песни, которую исполнил лично с маленькими участниками хора «Созвездие». Губернатор Евгений Куйвашев оставил потомкам свой VIP-бейдж, с которым ходит на матчи ФК «Урал», спикер заксобрания Людмила Бабушкина — книгу с историей законодательной власти в Свердловской области, а депутат Госдумы Павел Крашенинников — книгу «Обреченные мечтатели», в которой объясняется, почему Октябрьская революция была неизбежна. В капсуле много всего другого. Список предметов URA.RU приводило в материале.