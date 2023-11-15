На Уральском заводе химического машиностроения загерметизировали новую капсулу времени, которую уже 18 ноября поместят на полвека под землю. Свои послания потомкам оставили не только горожане, но и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и директор «Уралхиммаша Тамара Кобаладзе.
«Я решил сделать свой вклад в капсулу. Туда я отправлю бейдж на проход на матчи футбольного клуба „Урал“, но это копия» — заявил Куйвашев. Спикер заксо Бабушкина вложила в резервуар сказы Бажова, книгу уральских поэтов с приветствием от себя и главы региона. Мэр города Орлов оставил после себя на память потомкам бейдж посетителя фестиваля университетского спорта, медаль в честь 300-летия, запись детей из творческого коллектива «Созвездие».
Всего заложили 28 предметов. Это диск, смартфон, на котором есть набор фотографий с 300-летия и приложения, которыми пользуются люди в 2023 году, послания горожан, актуальный список цен на продукты, юбилейная монета, пятитысячная купюра, скрин информации о первом новорожденном, подборка газеты «Вечерний Екатеринбург», флаг из космоса, послание потомкам, семена, набор дизайнерской одежды с символикой 300-летия, мерч «Ночи музыки» и многое другое. Однако некоторые вещи решили заложить в капсулу заранее, чтобы сохранить интригу.
После герметизации капсулу должны наполнить аргоном и выкачать из нее весь кислород для того, чтобы послание потомкам сохранилось в идеальном состоянии. После цилиндр привезут в Исторический сквер, где сейчас начали подготавливать бетонный стакан. В этот раз, чтоб вода не попала на капсулу, ее поместят в дополнительный резервуар, который затем придавят бетонными цилиндрами. После капсулу опустят, забетонируют и будут обдувать тепловыми пушками.
Вещи в капсулу времени начали закладывать 14 ноября в Музее истории Екатеринбурга. На данный момент известно, что внутри окажутся официальная информация о городе, послания от властей, два тома переизданной екатеринбургской энциклопедии с блоком карт, предметы, связанные с 300-летием Екатеринбурга, экономикой, культурой и окружающей средой. Всего более 20 предметов. Опустят новую капсулу времени днем 18 ноября в Историческом сквере.
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