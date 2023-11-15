Свердловские власти отправили в полувековое путешествие послание о себе. Фото

В Екатеринбурге загерметизировали новую капсулу времени

15 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Капсулу забетонируют и будут дополнительно обдувать тепловыми пушками (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Уральском заводе химического машиностроения загерметизировали новую капсулу времени, которую уже 18 ноября поместят на полвека под землю. Свои послания потомкам оставили не только горожане, но и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и директор «Уралхиммаша Тамара Кобаладзе. «Я решил сделать свой вклад в капсулу. Туда я отправлю бейдж на проход на матчи футбольного клуба „Урал“, но это копия» — заявил Куйвашев. Спикер заксо Бабушкина вложила в резервуар сказы Бажова, книгу уральских поэтов с приветствием от себя и главы региона. Мэр города Орлов оставил после себя на память потомкам бейдж посетителя фестиваля университетского спорта, медаль в честь 300-летия, запись детей из творческого коллектива «Созвездие». Всего заложили 28 предметов. Это диск, смартфон, на котором есть набор фотографий с 300-летия и приложения, которыми пользуются люди в 2023 году, послания горожан, актуальный список цен на продукты, юбилейная монета, пятитысячная купюра, скрин информации о первом новорожденном, подборка газеты «Вечерний Екатеринбург», флаг из космоса, послание потомкам, семена, набор дизайнерской одежды с символикой 300-летия, мерч «Ночи музыки» и многое другое. Однако некоторые вещи решили заложить в капсулу заранее, чтобы сохранить интригу. После герметизации капсулу должны наполнить аргоном и выкачать из нее весь кислород для того, чтобы послание потомкам сохранилось в идеальном состоянии. После цилиндр привезут в Исторический сквер, где сейчас начали подготавливать бетонный стакан. В этот раз, чтоб вода не попала на капсулу, ее поместят в дополнительный резервуар, который затем придавят бетонными цилиндрами. После капсулу опустят, забетонируют и будут обдувать тепловыми пушками. Вещи в капсулу времени начали закладывать 14 ноября в Музее истории Екатеринбурга. На данный момент известно, что внутри окажутся официальная информация о городе, послания от властей, два тома переизданной екатеринбургской энциклопедии с блоком карт, предметы, связанные с 300-летием Екатеринбурга, экономикой, культурой и окружающей средой. Всего более 20 предметов. Опустят новую капсулу времени днем 18 ноября в Историческом сквере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Уральском заводе химического машиностроения загерметизировали новую капсулу времени, которую уже 18 ноября поместят на полвека под землю. Свои послания потомкам оставили не только горожане, но и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и директор «Уралхиммаша Тамара Кобаладзе. «Я решил сделать свой вклад в капсулу. Туда я отправлю бейдж на проход на матчи футбольного клуба „Урал“, но это копия» — заявил Куйвашев. Спикер заксо Бабушкина вложила в резервуар сказы Бажова, книгу уральских поэтов с приветствием от себя и главы региона. Мэр города Орлов оставил после себя на память потомкам бейдж посетителя фестиваля университетского спорта, медаль в честь 300-летия, запись детей из творческого коллектива «Созвездие». Всего заложили 28 предметов. Это диск, смартфон, на котором есть набор фотографий с 300-летия и приложения, которыми пользуются люди в 2023 году, послания горожан, актуальный список цен на продукты, юбилейная монета, пятитысячная купюра, скрин информации о первом новорожденном, подборка газеты «Вечерний Екатеринбург», флаг из космоса, послание потомкам, семена, набор дизайнерской одежды с символикой 300-летия, мерч «Ночи музыки» и многое другое. Однако некоторые вещи решили заложить в капсулу заранее, чтобы сохранить интригу. После герметизации капсулу должны наполнить аргоном и выкачать из нее весь кислород для того, чтобы послание потомкам сохранилось в идеальном состоянии. После цилиндр привезут в Исторический сквер, где сейчас начали подготавливать бетонный стакан. В этот раз, чтоб вода не попала на капсулу, ее поместят в дополнительный резервуар, который затем придавят бетонными цилиндрами. После капсулу опустят, забетонируют и будут обдувать тепловыми пушками. Вещи в капсулу времени начали закладывать 14 ноября в Музее истории Екатеринбурга. На данный момент известно, что внутри окажутся официальная информация о городе, послания от властей, два тома переизданной екатеринбургской энциклопедии с блоком карт, предметы, связанные с 300-летием Екатеринбурга, экономикой, культурой и окружающей средой. Всего более 20 предметов. Опустят новую капсулу времени днем 18 ноября в Историческом сквере.