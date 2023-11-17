Пьяный свердловчанин лишился прав после празднования покупки автомобиля

В Кировграде (Свердловская область) автоинспекторы лишили водительских прав 31-летнего мужчину, отмечавшего покупку новой машины алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На улице Коммунаров, инспекторы ДПС остановили автомобиль „ВАЗ- 21099“, под управлением местного жителя, мужчины 1982 года рождения, имеющего характерные внешние признаки опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,720 миллилитров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, гражданин был сильно пьян», — сказано в сообщении. По словам автомобилиста, накануне он купил машину и решил отметить покупку парой бутылок пива.
В отношении свердловчанина составлен административный материал. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. «Гражданин отстранен от управления, автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.