17 ноября 2023

Пьяный свердловчанин лишился прав после празднования покупки автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
Мужчине грозит лишение водительских прав на два года Фото:

В Кировграде (Свердловская область) автоинспекторы лишили водительских прав 31-летнего мужчину, отмечавшего покупку новой машины алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На улице Коммунаров, инспекторы ДПС остановили автомобиль „ВАЗ- 21099“, под управлением местного жителя, мужчины 1982 года рождения, имеющего характерные внешние признаки опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,720 миллилитров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, гражданин был сильно пьян», — сказано в сообщении. По словам автомобилиста, накануне он купил машину и решил отметить покупку парой бутылок пива.

В отношении свердловчанина составлен административный материал. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. «Гражданин отстранен от управления, автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировграде (Свердловская область) автоинспекторы лишили водительских прав 31-летнего мужчину, отмечавшего покупку новой машины алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «На улице Коммунаров, инспекторы ДПС остановили автомобиль „ВАЗ- 21099“, под управлением местного жителя, мужчины 1982 года рождения, имеющего характерные внешние признаки опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,720 миллилитров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, гражданин был сильно пьян», — сказано в сообщении. По словам автомобилиста, накануне он купил машину и решил отметить покупку парой бутылок пива. В отношении свердловчанина составлен административный материал. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. «Гражданин отстранен от управления, автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...