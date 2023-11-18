Убийца киллера Солоника Пустовалов вышел на свободу

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Пустовалов был заключен под стражу в течение 24 лет Фото:

Один из самых известных серийных убийц 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) вышел на свободу. Он был освобожден из колонии строго режима в поселке Монино. Об этом пишет РИА Новости.

«Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Помимо этого, ему запрещено покидать город, в котором он проживет», — говорится в материале. Также известно, что у серийного убийцы не будет возможности выходить на улицу в ночное время.

Пустовалову выносили приговор три раза. Он 24 года отбывал заключение. Сначала убийца находился во Владимирском централе, позже был переведен в Тверскую область в ИК-9.

Ранее сообщалось, что в 2004 году Пустовалов был приговорен к тюремному заключению. Его обвиняли в более чем 30 убийствах. Кроме того, в 2016 году была установлена его причастность еще к четырем убийствам. Убийца задушил в Греции члена курганской ОПГ Александра Солоника (по прозвищу Саша Македонский). Известно, что суд по иску ФСИН установил Александру Пустовалову три года ограничений после освобождения из тюрьмы.

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Один из самых известных серийных убийц 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) вышел на свободу. Он был освобожден из колонии строго режима в поселке Монино. Об этом пишет РИА Новости. «Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Помимо этого, ему запрещено покидать город, в котором он проживет», — говорится в материале. Также известно, что у серийного убийцы не будет возможности выходить на улицу в ночное время. Пустовалову выносили приговор три раза. Он 24 года отбывал заключение. Сначала убийца находился во Владимирском централе, позже был переведен в Тверскую область в ИК-9. Ранее сообщалось, что в 2004 году Пустовалов был приговорен к тюремному заключению. Его обвиняли в более чем 30 убийствах. Кроме того, в 2016 году была установлена его причастность еще к четырем убийствам. Убийца задушил в Греции члена курганской ОПГ Александра Солоника (по прозвищу Саша Македонский). Известно, что суд по иску ФСИН установил Александру Пустовалову три года ограничений после освобождения из тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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