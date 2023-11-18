Убийца киллера Солоника Пустовалов вышел на свободу

18 ноября 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Пустовалов был заключен под стражу в течение 24 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из самых известных серийных убийц 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) вышел на свободу. Он был освобожден из колонии строго режима в поселке Монино. Об этом пишет РИА Новости. «Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Помимо этого, ему запрещено покидать город, в котором он проживет», — говорится в материале. Также известно, что у серийного убийцы не будет возможности выходить на улицу в ночное время. Пустовалову выносили приговор три раза. Он 24 года отбывал заключение. Сначала убийца находился во Владимирском централе, позже был переведен в Тверскую область в ИК-9. Ранее сообщалось, что в 2004 году Пустовалов был приговорен к тюремному заключению. Его обвиняли в более чем 30 убийствах. Кроме того, в 2016 году была установлена его причастность еще к четырем убийствам. Убийца задушил в Греции члена курганской ОПГ Александра Солоника (по прозвищу Саша Македонский). Известно, что суд по иску ФСИН установил Александру Пустовалову три года ограничений после освобождения из тюрьмы.

Один из самых известных серийных убийц 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) вышел на свободу. Он был освобожден из колонии строго режима в поселке Монино. Об этом пишет РИА Новости. «Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Помимо этого, ему запрещено покидать город, в котором он проживет», — говорится в материале. Также известно, что у серийного убийцы не будет возможности выходить на улицу в ночное время. Пустовалову выносили приговор три раза. Он 24 года отбывал заключение. Сначала убийца находился во Владимирском централе, позже был переведен в Тверскую область в ИК-9. Ранее сообщалось, что в 2004 году Пустовалов был приговорен к тюремному заключению. Его обвиняли в более чем 30 убийствах. Кроме того, в 2016 году была установлена его причастность еще к четырем убийствам. Убийца задушил в Греции члена курганской ОПГ Александра Солоника (по прозвищу Саша Македонский). Известно, что суд по иску ФСИН установил Александру Пустовалову три года ограничений после освобождения из тюрьмы.