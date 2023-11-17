Под Тюменью в массовом ДТП пострадали три человека, двое из которых дети. Фото

18 ноября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП под Тюменью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один взрослый и двое детей пострадали в результате массового ДТП, которое произошло сегодня на 305-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». «Два наряда ДПС работают на месте массового ДТП под Тюменью, где в столкновении пяти автомобилей пострадали три человека, в том числе двое детей. Движение по трассе частично ограничено. Авария случилась на 305-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Здесь автомобиль „Ниссан Мурано“ въехал в стоящий на полосе для разворота „Мицубиси“. „Мицубиси“ отбросило на „Мерседес“.От удара „Ниссан“ отбросило вправо, в „КамАЗ“. После этого „Ниссан“ закрутило на дороге и он въехал в еще один „КамАЗ“, стоящий на трассе для разворота», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие — водитель «Ниссан» и двое детей, которые находились с ним в авто. Все трое с места аварии были доставлены в больницу. Накануне в областном УГИБДД сообщали о ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Авария произошла 38-м километре трассы Тюмень — Омск. Фото с места ДТП, в котором пострадали три человека, двое из которых—дети. Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» https://t.me/gibdd72/10385 Место ДТП. Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» https://t.me/gibdd72/10385

Один взрослый и двое детей пострадали в результате массового ДТП, которое произошло сегодня на 305-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». «Два наряда ДПС работают на месте массового ДТП под Тюменью, где в столкновении пяти автомобилей пострадали три человека, в том числе двое детей. Движение по трассе частично ограничено. Авария случилась на 305-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Здесь автомобиль „Ниссан Мурано“ въехал в стоящий на полосе для разворота „Мицубиси“. „Мицубиси“ отбросило на „Мерседес“.От удара „Ниссан“ отбросило вправо, в „КамАЗ“. После этого „Ниссан“ закрутило на дороге и он въехал в еще один „КамАЗ“, стоящий на трассе для разворота», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие — водитель «Ниссан» и двое детей, которые находились с ним в авто. Все трое с места аварии были доставлены в больницу. Накануне в областном УГИБДД сообщали о ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Авария произошла 38-м километре трассы Тюмень — Омск.