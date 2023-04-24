Генпрокуратура РФ наказала Ростехнадзор из-за нелегальных газовых заправок в ХМАО

Генеральная прокуратура РФ наказала сотрудников Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Эксперт «Общероссийского народного фронта» Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что это решение было принято после жалобы ОНФ на нелегальные газовые заправки в Нижневартовске.
«Заместитель Генерального прокурора РФ Зайцев направил представление в адрес руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора об устранении нарушений федерального законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации автогазозаправочных станций. По итогам служебных проверок прокуратура отчиталась ОНФ, что ответственных должностных лиц наказали. Их привлекли к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал Печерица.
По словам эксперта, председатель регисполкома ОНФ Виктор Снисаренко обратился в Генпрокуратуру, получив отписки от контролирующих органов. «Он направил обращение в прокуратуру ХМАО 17 мая 2022 года, а 23 мая получили ответ от администрации города, управления МЧС по Югре, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Сообщение ОНФ об угрозе было проигнорировано администрацией Нижневартовска и контролирующими органами. После этого 4 декабря 2022 в городе прогремел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе дети. Причиной называют разгерметизацию газового баллона. Сейчас многие контрольные органы прикрываются мораторием на проверки, но мы видим, что когда им самим „хочется“, то все случается: и проверка, и выявленные нарушения, и где-то даже принимаются меры к нарушителям», — заявил Печерица.
Ранее URA.RU писало о жалобе нижневартовского бизнесмена на нелегальные АГЗС. Ростехнадзор проверил заправочные станции и не нашел нарушений. Однако в ходе расследования взрыва газа на Мира, 6а сотрудники СК обнаружили, что житель квартиры, которая стала эпицентром, заправлял баллон на одной из этих АГЗС.
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