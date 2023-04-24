Генпрокуратура РФ наказала Ростехнадзор из-за нелегальных газовых заправок в ХМАО

24 апреля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Ростехнадзор не выявил нарушений на АГЗС, где заправлял баллон погибший от взрыва газа житель Нижневартовска Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Генеральная прокуратура РФ наказала сотрудников Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Эксперт «Общероссийского народного фронта» Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что это решение было принято после жалобы ОНФ на нелегальные газовые заправки в Нижневартовске. «Заместитель Генерального прокурора РФ Зайцев направил представление в адрес руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора об устранении нарушений федерального законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации автогазозаправочных станций. По итогам служебных проверок прокуратура отчиталась ОНФ, что ответственных должностных лиц наказали. Их привлекли к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал Печерица. По словам эксперта, председатель регисполкома ОНФ Виктор Снисаренко обратился в Генпрокуратуру, получив отписки от контролирующих органов. «Он направил обращение в прокуратуру ХМАО 17 мая 2022 года, а 23 мая получили ответ от администрации города, управления МЧС по Югре, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Сообщение ОНФ об угрозе было проигнорировано администрацией Нижневартовска и контролирующими органами. После этого 4 декабря 2022 в городе прогремел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе дети. Причиной называют разгерметизацию газового баллона. Сейчас многие контрольные органы прикрываются мораторием на проверки, но мы видим, что когда им самим „хочется“, то все случается: и проверка, и выявленные нарушения, и где-то даже принимаются меры к нарушителям», — заявил Печерица. Ранее URA.RU писало о жалобе нижневартовского бизнесмена на нелегальные АГЗС. Ростехнадзор проверил заправочные станции и не нашел нарушений. Однако в ходе расследования взрыва газа на Мира, 6а сотрудники СК обнаружили, что житель квартиры, которая стала эпицентром, заправлял баллон на одной из этих АГЗС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральная прокуратура РФ наказала сотрудников Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Эксперт «Общероссийского народного фронта» Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что это решение было принято после жалобы ОНФ на нелегальные газовые заправки в Нижневартовске. «Заместитель Генерального прокурора РФ Зайцев направил представление в адрес руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора об устранении нарушений федерального законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации автогазозаправочных станций. По итогам служебных проверок прокуратура отчиталась ОНФ, что ответственных должностных лиц наказали. Их привлекли к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал Печерица. По словам эксперта, председатель регисполкома ОНФ Виктор Снисаренко обратился в Генпрокуратуру, получив отписки от контролирующих органов. «Он направил обращение в прокуратуру ХМАО 17 мая 2022 года, а 23 мая получили ответ от администрации города, управления МЧС по Югре, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Сообщение ОНФ об угрозе было проигнорировано администрацией Нижневартовска и контролирующими органами. После этого 4 декабря 2022 в городе прогремел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе дети. Причиной называют разгерметизацию газового баллона. Сейчас многие контрольные органы прикрываются мораторием на проверки, но мы видим, что когда им самим „хочется“, то все случается: и проверка, и выявленные нарушения, и где-то даже принимаются меры к нарушителям», — заявил Печерица. Ранее URA.RU писало о жалобе нижневартовского бизнесмена на нелегальные АГЗС. Ростехнадзор проверил заправочные станции и не нашел нарушений. Однако в ходе расследования взрыва газа на Мира, 6а сотрудники СК обнаружили, что житель квартиры, которая стала эпицентром, заправлял баллон на одной из этих АГЗС.