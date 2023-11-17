Видео с водителем записали сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель пьяной резонансной аварии в Снежинске (Челябинская область), после которой машина повисла вверх дном на деревьях, принес публичные извинения жителям на камеру. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«Выпивали в выходные и зачем-то поехали пьяные кататься по городу, превысили скоростной режим. Очень стыдно перед теми, кого заставил работать в эти выходные. Перед родственниками стыдно и товарищем, который сейчас в больнице», — заявил житель Снежинска.

Инцидент получил в Снежинске громкую огласку, поскольку опрокинутая иномарка привлекла внимание горожан. Водитель отметил, что из-за алкоголя он переступил свои принципы, когда сел за руль своей Subaru Impreza. Мужчина добавил, что раскаивается в содеянном и пообещал, что такое больше не повторится.

В ГИБДД отметили, что авария произошла по улице Забабахина. Водитель имеет стаж управления более 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год привлекался 8 раз. Его пассажир 1996 года рождения получил травмы и был госпитализирован.