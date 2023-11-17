17 ноября 2023

Челябинский водитель покаялся на камеру после пьяной аварии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Видео с водителем записали сотрудники полиции Фото:

Водитель пьяной резонансной аварии в Снежинске (Челябинская область), после которой машина повисла вверх дном на деревьях, принес публичные извинения жителям на камеру. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«Выпивали в выходные и зачем-то поехали пьяные кататься по городу, превысили скоростной режим. Очень стыдно перед теми, кого заставил работать в эти выходные. Перед родственниками стыдно и товарищем, который сейчас в больнице», — заявил житель Снежинска.

Инцидент получил в Снежинске громкую огласку, поскольку опрокинутая иномарка привлекла внимание горожан. Водитель отметил, что из-за алкоголя он переступил свои принципы, когда сел за руль своей Subaru Impreza. Мужчина добавил, что раскаивается в содеянном и пообещал, что такое больше не повторится.

В ГИБДД отметили, что авария произошла по улице Забабахина. Водитель имеет стаж управления более 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год привлекался 8 раз. Его пассажир 1996 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения
В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения
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Водитель пьяной резонансной аварии в Снежинске (Челябинская область), после которой машина повисла вверх дном на деревьях, принес публичные извинения жителям на камеру. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. «Выпивали в выходные и зачем-то поехали пьяные кататься по городу, превысили скоростной режим. Очень стыдно перед теми, кого заставил работать в эти выходные. Перед родственниками стыдно и товарищем, который сейчас в больнице», — заявил житель Снежинска. Инцидент получил в Снежинске громкую огласку, поскольку опрокинутая иномарка привлекла внимание горожан. Водитель отметил, что из-за алкоголя он переступил свои принципы, когда сел за руль своей Subaru Impreza. Мужчина добавил, что раскаивается в содеянном и пообещал, что такое больше не повторится. В ГИБДД отметили, что авария произошла по улице Забабахина. Водитель имеет стаж управления более 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год привлекался 8 раз. Его пассажир 1996 года рождения получил травмы и был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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