В Каменске-Уральском (Свердловская область) 59-летний водитель внедорожника Subaru вылетел с дороги и въехал в забор частного дома. В результате ДТП автомобилиста с травмами увезли на скорой в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На десятом километре автодороги „Каменск-Уральский — Барабановское — Усть Багаряк“ водитель автомашины Subaru Forester, мужчина 1964 года рождения не справился с управлением транспортным средством, допустил съезд с дороги с последующим наездом на металлический забор частного дома. Автомобилист с травмами доставлен в городскую больницу», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».
Для установления состояния опьянения водителя при госпитализации произведен забор крови. «По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.
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