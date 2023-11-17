17 ноября 2023

В Каменске-Уральском мужчина на внедорожнике влетел в ограждение дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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авария сургут дпс, колесо, дтп, авария
В ДТП пострадал водитель внедорожника Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 59-летний водитель внедорожника Subaru вылетел с дороги и въехал в забор частного дома. В результате ДТП автомобилиста с травмами увезли на скорой в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На десятом километре автодороги „Каменск-Уральский — Барабановское — Усть Багаряк“ водитель автомашины Subaru Forester, мужчина 1964 года рождения не справился с управлением транспортным средством, допустил съезд с дороги с последующим наездом на металлический забор частного дома. Автомобилист с травмами доставлен в городскую больницу», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».

Для установления состояния опьянения водителя при госпитализации произведен забор крови. «По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 59-летний водитель внедорожника Subaru вылетел с дороги и въехал в забор частного дома. В результате ДТП автомобилиста с травмами увезли на скорой в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «На десятом километре автодороги „Каменск-Уральский — Барабановское — Усть Багаряк“ водитель автомашины Subaru Forester, мужчина 1964 года рождения не справился с управлением транспортным средством, допустил съезд с дороги с последующим наездом на металлический забор частного дома. Автомобилист с травмами доставлен в городскую больницу», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Для установления состояния опьянения водителя при госпитализации произведен забор крови. «По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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