Армения и Азербайджан договорились о принципах мира между странами

Пашинян заявил, что с Азербайджаном удалось договориться
Армении и Азербайджану удалось составить основные принципы мирного договора между странами. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.
«Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС.
Пашинян 17 октября выразил готовность к миру с Азербайджаном. По его словам, Ереван обеспечит безопасность азербайджанцев на своей территории. В начале того же месяца страна начала подготовку концептуального документа «мира».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!