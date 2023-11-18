Армения и Азербайджан договорились о принципах мира между странами

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Пашинян заявил, что с Азербайджаном удалось договориться Фото:

Армении и Азербайджану удалось составить основные принципы мирного договора между странами. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

«Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян 17 октября выразил готовность к миру с Азербайджаном. По его словам, Ереван обеспечит безопасность азербайджанцев на своей территории. В начале того же месяца страна начала подготовку концептуального документа «мира».

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Армении и Азербайджану удалось составить основные принципы мирного договора между странами. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян. «Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Пашинян 17 октября выразил готовность к миру с Азербайджаном. По его словам, Ереван обеспечит безопасность азербайджанцев на своей территории. В начале того же месяца страна начала подготовку концептуального документа «мира».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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