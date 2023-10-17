Пашинян выразил готовность к миру с Азербайджаном

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Армения готова обеспечить безопасность азербайджанцев на своей территории, заявил Никол Пашинян Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Ереван готов к подписанию мирового соглашения с Баку (Азербайджан). Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения готова подписать с Азербайджаном договор о мире до конца года», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Он добавил, что Ереван готов обеспечить безопасность азербайджанцев и азербайджанских грузов на своей территории.

В результате конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, который обострился осенью, регион капитулировал после первого дня боев. Затем была осуществлена интеграция спорной территории в состав Азербайджана, что в Баку назвали «Великим возвращением». Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах окончательно закрыта. Он также отметил, что Армения должна отказаться от посредничества России и перейти к прямым переговорам с Азербайджаном.

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Ереван готов к подписанию мирового соглашения с Баку (Азербайджан). Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения готова подписать с Азербайджаном договор о мире до конца года», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Он добавил, что Ереван готов обеспечить безопасность азербайджанцев и азербайджанских грузов на своей территории. В результате конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, который обострился осенью, регион капитулировал после первого дня боев. Затем была осуществлена интеграция спорной территории в состав Азербайджана, что в Баку назвали «Великим возвращением». Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах окончательно закрыта. Он также отметил, что Армения должна отказаться от посредничества России и перейти к прямым переговорам с Азербайджаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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