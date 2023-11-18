Жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты

Жильцы обрушившегося в Астрахани дома получили первые деньги от государства из-за ущерба их имущества. Кроме того, люди смогут получить квартиры с учетом оценки стоимости их уничтоженного ранее жилья. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Сегодня начали производить положенные выплаты», — пишет Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что в скором времени эксперты проведут оценку стоимости уничтоженного жилья, и астраханцы смогут получить новую квартиру, либо денежную компенсацию.
ЧП в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Часть многоэтажного дома начала рушиться. Бабушкин анонсировал, что пострадавшие астраханцы получат временное жилье и деньги.
Жильцы обрушившегося в Астрахани дома получили первые деньги от государства из-за ущерба их имущества. Кроме того, люди смогут получить квартиры с учетом оценки стоимости их уничтоженного ранее жилья. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Сегодня начали производить положенные выплаты», — пишет Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что в скором времени эксперты проведут оценку стоимости уничтоженного жилья, и астраханцы смогут получить новую квартиру, либо денежную компенсацию. ЧП в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Часть многоэтажного дома начала рушиться. Бабушкин анонсировал, что пострадавшие астраханцы получат временное жилье и деньги.