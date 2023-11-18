Жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты

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Жильцы обрушившегося в Астрахани дома получили первые деньги от государства из-за ущерба их имущества. Кроме того, люди смогут получить квартиры с учетом оценки стоимости их уничтоженного ранее жилья. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Сегодня начали производить положенные выплаты», — пишет Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что в скором времени эксперты проведут оценку стоимости уничтоженного жилья, и астраханцы смогут получить новую квартиру, либо денежную компенсацию.

ЧП в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Часть многоэтажного дома начала рушиться. Бабушкин анонсировал, что пострадавшие астраханцы получат временное жилье и деньги.

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Жильцы обрушившегося в Астрахани дома получили первые деньги от государства из-за ущерба их имущества. Кроме того, люди смогут получить квартиры с учетом оценки стоимости их уничтоженного ранее жилья. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Сегодня начали производить положенные выплаты», — пишет Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что в скором времени эксперты проведут оценку стоимости уничтоженного жилья, и астраханцы смогут получить новую квартиру, либо денежную компенсацию. ЧП в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Часть многоэтажного дома начала рушиться. Бабушкин анонсировал, что пострадавшие астраханцы получат временное жилье и деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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