17 ноября 2023

Засветившиеся на Первом канале жители пермского поселка встретятся с главой СКР

Жильцы аварийных домов поселка Углеуральского встретятся с Бастрыкиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Точную дату встречи с Александром Бастрыкиным в СКР пока не называют Фото:

Специалисты СКР собираются организовать встречу жильцов аварийных домов из поселка Углеуральского (Пермский край) с главой ведомства Александром Бастрыкиным. По словам пермяков, которые рассказали о своей проблеме на передаче «Мужское и женское» в эфире Первого канала, точную дату обещали назвать позднее.

«Позвонили из следственного комитета России, сообщили, что хотят организовать нам поездку для общения с Александром Бастрыкиным. Пока не знаем когда, обещали предварительно уведомить. Также дали совет — в случае, если начнут принудительно выселять, звонить на „горячую линию“ СКР», — пояснили жильцы разваливающихся двухэтажных домов в беседе с perm.aif.ru.

Жители Прикамья 25 октября получили уведомления о срочном выселении из квартир. В письмах указано, что занимаемые помещения надо освободить до 1 декабря текущего года. К этой дате необходимо подать заявления для получения временного жилья в общежитиях из резерва маневренного фонда. Если заявлений не будет или будет получен отказ покинуть квартиру, власти направят в суд иск о принудительном выселении.

Пермяки жаловались, что проживают в аварийных и разрушающихся домах без отопления, с постоянно протекающей крышей и падающей штукатуркой. В регионе по факту возможного нарушения прав жильцов организовали проверку.

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Специалисты СКР собираются организовать встречу жильцов аварийных домов из поселка Углеуральского (Пермский край) с главой ведомства Александром Бастрыкиным. По словам пермяков, которые рассказали о своей проблеме на передаче «Мужское и женское» в эфире Первого канала, точную дату обещали назвать позднее. «Позвонили из следственного комитета России, сообщили, что хотят организовать нам поездку для общения с Александром Бастрыкиным. Пока не знаем когда, обещали предварительно уведомить. Также дали совет — в случае, если начнут принудительно выселять, звонить на „горячую линию“ СКР», — пояснили жильцы разваливающихся двухэтажных домов в беседе с perm.aif.ru. Жители Прикамья 25 октября получили уведомления о срочном выселении из квартир. В письмах указано, что занимаемые помещения надо освободить до 1 декабря текущего года. К этой дате необходимо подать заявления для получения временного жилья в общежитиях из резерва маневренного фонда. Если заявлений не будет или будет получен отказ покинуть квартиру, власти направят в суд иск о принудительном выселении. Пермяки жаловались, что проживают в аварийных и разрушающихся домах без отопления, с постоянно протекающей крышей и падающей штукатуркой. В регионе по факту возможного нарушения прав жильцов организовали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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