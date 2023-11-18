Что известно о сбежавшем в Россию украинском летчике

Военблогер Федоров: в Россию сбежал командир из ВСУ

18 ноября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Летчик ВСУ помогал ВС РФ с самого начала спецоперации Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию прилетел летчик Военно-воздушных сил Украины, который с самого начала спецоперации оказывал помощь российской армии. Об этом рассказал военный блогер Кирилл Федоров. URA.RU подробно рассказывает о нем. Прилет летчика в Россию По сообщению блогера Кирилла Федорова, украинский летчик прибыл в Россию. Федоров отметил помощь пилота российского вертолета Ка-52 с позывным «Воевода» в отправке летчика в страну. Важно отметить, что Кирилл Федоров является гражданином Латвии, был арестован в Риге в марте 2022 года по обвинению в сотрудничестве с Россией и госизмене, но затем в марте 2023 года появился в Москве. Чем занимался летчик Летчик ВСУ, находящийся в настоящее время на российской территории, ранее был командиром звена в украинской армии, как сообщил пилот вертолета с позывным «Воевода». Военнослужащий имел звание старшего офицера. Помощь украинца российской армии Украинский пилот сразу же после начала спецоперации перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Интервью летчика Безсонову Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. По словам Безсонова, обширный разговор с пилотом ВСУ позволит узнать больше о его роли и деятельности. Интервью выйдет через три-четыре недели. Вознаграждение для военнослужащих ВСУ Автор telegram-канала «Воевода Решает» российский пилот с позывным «Воевода» заявил, что коллеги украинского перебежчика также могут обратиться к России для сохранения своих жизней и получения помощи по эвакуации семей из Украины. За угон самолета или вертолета будет предоставлена щедрая награда. Украинским летчикам рекомендуется воспользоваться этой возможностью, пока она еще существует, заключил «Воевода». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Россию прилетел летчик Военно-воздушных сил Украины, который с самого начала спецоперации оказывал помощь российской армии. Об этом рассказал военный блогер Кирилл Федоров. URA.RU подробно рассказывает о нем. По сообщению блогера Кирилла Федорова, украинский летчик прибыл в Россию. Федоров отметил помощь пилота российского вертолета Ка-52 с позывным «Воевода» в отправке летчика в страну. Важно отметить, что Кирилл Федоров является гражданином Латвии, был арестован в Риге в марте 2022 года по обвинению в сотрудничестве с Россией и госизмене, но затем в марте 2023 года появился в Москве. Летчик ВСУ, находящийся в настоящее время на российской территории, ранее был командиром звена в украинской армии, как сообщил пилот вертолета с позывным «Воевода». Военнослужащий имел звание старшего офицера. Украинский пилот сразу же после начала спецоперации перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. По словам Безсонова, обширный разговор с пилотом ВСУ позволит узнать больше о его роли и деятельности. Интервью выйдет через три-четыре недели. Автор telegram-канала «Воевода Решает» российский пилот с позывным «Воевода» заявил, что коллеги украинского перебежчика также могут обратиться к России для сохранения своих жизней и получения помощи по эвакуации семей из Украины. За угон самолета или вертолета будет предоставлена щедрая награда. Украинским летчикам рекомендуется воспользоваться этой возможностью, пока она еще существует, заключил «Воевода».