МЧС эвакуирует 120 россиян из Газы

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Россияне будут отправлены в Москву Фото:

МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ. Об этом сообщает само министерство.

«Очередной спецборт <…> доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек.

Россия приступила к эвакуации россиян из сектора Газа 12 ноября. Граждане покидают территорию через КПП «Рафах».

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МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ. Об этом сообщает само министерство. «Очередной спецборт <…> доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек. Россия приступила к эвакуации россиян из сектора Газа 12 ноября. Граждане покидают территорию через КПП «Рафах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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