МЧС эвакуирует 120 россиян из Газы

Россияне будут отправлены в Москву
МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ. Об этом сообщает само министерство.
«Очередной спецборт <…> доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек.
Россия приступила к эвакуации россиян из сектора Газа 12 ноября. Граждане покидают территорию через КПП «Рафах».
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