17 ноября 2023

В Сургуте задержан вылет рейса до Казани на 2,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, летное поле, аэродром, самолет, борт самолета
Борт UVTaero покинет Сургут на 2,5 часа позже планируемого Фото:

Вылет рейса ЮВ-584 из Сургута (ХМАО) в Казань авиакомпании UVTaero задерживается почти на 2,5 часа. Об этом сообщает онлайн-табло сургутской авиагавани.

«Самолет авиакомпании UVTaero, должен следовать 18 ноября из Сургута в Казань в 21:05. Задержка до 23:30 18 ноября», — указано на онлайн-табло аэропорта в Сургуте.

Накануне в telegram-канал «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.

Рейс до казани задержан почти 2,5 часа, сообщает онлайн-табло сургутского аэропорта.
Рейс до казани задержан почти 2,5 часа, сообщает онлайн-табло сургутского аэропорта.

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Вылет рейса ЮВ-584 из Сургута (ХМАО) в Казань авиакомпании UVTaero задерживается почти на 2,5 часа. Об этом сообщает онлайн-табло сургутской авиагавани. «Самолет авиакомпании UVTaero, должен следовать 18 ноября из Сургута в Казань в 21:05. Задержка до 23:30 18 ноября», — указано на онлайн-табло аэропорта в Сургуте. Накануне в telegram-канал «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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