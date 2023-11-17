Вылет рейса ЮВ-584 из Сургута (ХМАО) в Казань авиакомпании UVTaero задерживается почти на 2,5 часа. Об этом сообщает онлайн-табло сургутской авиагавани.
«Самолет авиакомпании UVTaero, должен следовать 18 ноября из Сургута в Казань в 21:05. Задержка до 23:30 18 ноября», — указано на онлайн-табло аэропорта в Сургуте.
Накануне в telegram-канал «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.
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