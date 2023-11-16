16 ноября 2023

На двух самолетах Utair в один день произошли поломки в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Самолеты удалось благополучно посадить (архивное фото) Фото:

Сразу два самолета авиакомпании Utair, которую поддерживают власти ХМАО, сообщили о поломках. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».

«После взлета, над точкой КЕСИС, КВС доложил о проблемах с уборкой механизации крыла, принял решение о возврате на аэродром вылета Талакан. Рейс UTA432 Талакан — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». <…> КВС доложил об отказе автопилота и потере статуса РВСМ на рейсе из Баку в Москву», — указано в публикации. Оба инцидента произошли 16 ноября.

По данным канала, в Талакане объявлялась тревога. Посадка сургутского самолета прошла благополучно. Командир воздушного судна, следовавшего из Баку, принял решение следовать в аэропорт назначения — Внуково.

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля. Новым голосом авиакомпании объявлен актер дубляжа Сергей Чонишвили.

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Сразу два самолета авиакомпании Utair, которую поддерживают власти ХМАО, сообщили о поломках. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «После взлета, над точкой КЕСИС, КВС доложил о проблемах с уборкой механизации крыла, принял решение о возврате на аэродром вылета Талакан. Рейс UTA432 Талакан — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». <…> КВС доложил об отказе автопилота и потере статуса РВСМ на рейсе из Баку в Москву», — указано в публикации. Оба инцидента произошли 16 ноября. По данным канала, в Талакане объявлялась тревога. Посадка сургутского самолета прошла благополучно. Командир воздушного судна, следовавшего из Баку, принял решение следовать в аэропорт назначения — Внуково. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля. Новым голосом авиакомпании объявлен актер дубляжа Сергей Чонишвили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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