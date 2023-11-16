На двух самолетах Utair в один день произошли поломки в воздухе

17 ноября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Самолеты удалось благополучно посадить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу два самолета авиакомпании Utair, которую поддерживают власти ХМАО, сообщили о поломках. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «После взлета, над точкой КЕСИС, КВС доложил о проблемах с уборкой механизации крыла, принял решение о возврате на аэродром вылета Талакан. Рейс UTA432 Талакан — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». <…> КВС доложил об отказе автопилота и потере статуса РВСМ на рейсе из Баку в Москву», — указано в публикации. Оба инцидента произошли 16 ноября. По данным канала, в Талакане объявлялась тревога. Посадка сургутского самолета прошла благополучно. Командир воздушного судна, следовавшего из Баку, принял решение следовать в аэропорт назначения — Внуково. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля. Новым голосом авиакомпании объявлен актер дубляжа Сергей Чонишвили.

Сразу два самолета авиакомпании Utair, которую поддерживают власти ХМАО, сообщили о поломках. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «После взлета, над точкой КЕСИС, КВС доложил о проблемах с уборкой механизации крыла, принял решение о возврате на аэродром вылета Талакан. Рейс UTA432 Талакан — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». <…> КВС доложил об отказе автопилота и потере статуса РВСМ на рейсе из Баку в Москву», — указано в публикации. Оба инцидента произошли 16 ноября. По данным канала, в Талакане объявлялась тревога. Посадка сургутского самолета прошла благополучно. Командир воздушного судна, следовавшего из Баку, принял решение следовать в аэропорт назначения — Внуково. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля. Новым голосом авиакомпании объявлен актер дубляжа Сергей Чонишвили.