В свердловском поселке Шамары сгорел частный дом

В поселке Шамары (Свердловская область) 18 ноября загорелся частный дом. На площади 70 квадратных метров сгорели кровля, чердак, стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 15:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Шамары. На площади 70 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного жилого дома», — сказано в сообщении.
В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 16:13, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:04.
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