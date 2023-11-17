В свердловском поселке Шамары сгорел частный дом

18 ноября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Пожарные справились с открытым огнем за 20 минут после сообщения о возгорании Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В поселке Шамары (Свердловская область) 18 ноября загорелся частный дом. На площади 70 квадратных метров сгорели кровля, чердак, стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 15:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Шамары. На площади 70 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного жилого дома», — сказано в сообщении. В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 16:13, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:04.

В поселке Шамары (Свердловская область) 18 ноября загорелся частный дом. На площади 70 квадратных метров сгорели кровля, чердак, стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 15:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Шамары. На площади 70 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного жилого дома», — сказано в сообщении. В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 16:13, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:04.