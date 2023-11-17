17 ноября 2023

В свердловском поселке Шамары сгорел частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожарные справились с открытым огнем за 20 минут после сообщения о возгорании Фото:

В поселке Шамары (Свердловская область) 18 ноября загорелся частный дом. На площади 70 квадратных метров сгорели кровля, чердак, стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 15:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Шамары. На площади 70 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного жилого дома», — сказано в сообщении.

В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 16:13, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:04.

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В поселке Шамары (Свердловская область) 18 ноября загорелся частный дом. На площади 70 квадратных метров сгорели кровля, чердак, стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 15:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Шамары. На площади 70 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного жилого дома», — сказано в сообщении. В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 16:13, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:04.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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